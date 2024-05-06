Чемпион Испании по высшему пилотажу погиб при столкновении со стервятником

Как пишет испанское издание El mundo, инцидент произошел, когда Масурель возвращался в Матилья-де-лос-Каньос с авиационного фестиваля, в котором принимал участие.

В кабину частного самолета врезалась птица, после чего воздушное судно потеряло высоту и упало в районе Алькасар-де-Сан-Хуан. После падения самолет загорелся и выгорел практически полностью.

По данным издания, Масурель входил в состав национальной команды по высшему пилотажу и был одним из трех пилотов, представлявших Испанию на 31-м чемпионате мира по высшему пилотажу (FAI WAC 2022), где они завоевали серебряную медаль среди команд.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.