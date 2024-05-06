МНЕНИЕ | Украина в НАТО: ожидания и реальность

Кажется, в западных столицах, наконец, стали понимать, что борьба украинцев имеет важное значение для Запада, поскольку это борьба не только за восстановление территориальной целостности Украины, это отстаивание общих ценностей демократического мира перед наступлением кремлёвской диктатуры. Поддержка Киева союзниками оказывается значительно меньшей, чем потенциальные разрушительные последствия в случае военного успеха Путин а в Украине. Поэтому Украина имеет полное право стать членом НАТО и Столтенберг в Киеве перед депутатами Верховной Рады заверил, что это так и произойдет. Между тем Йенс Столтенберг также дал понять, что официальное приглашение стать членом Альянса Киев на саммите НАТО в Вашингтоне в июле с.г. не получит. Он ожидает от саммита Североатлантического альянса усиления его роли в координации помощи Украине, которую Альянс должен поставить на более прочную долгосрочную основу. На Вашингтонском саммите в июле ожидается, что участники договорятся о большей роли НАТО в координации помощи и тренировки для Украины. Кроме того, страны-члены НАТО усиливают собственное оборонное производство и работают над совместным производством из Украины.



Столтенберг пригласил президента Украины на юбилейный саммит, отметив, что для долгосрочной поддержки Украины союзниками, необходимы серьезные многолетние финансовые обязательства. И это будет серьёзным и чётким сигналом для Москвы, что она не сможет победить и не сможет переждать. По его словам, Украина заслужила право быть в НАТО. Это путь, который гарантирует безопасность на долгое время. Столтенберг обратил внимание на то, что в отличие от приглашения в Европейский Союз, приглашение вступить в НАТО "поступает в конце процесса". И амбиция состоит в том, чтобы сделать Украину такой мощной, оперативно совместимой и так хорошо подготовленной, чтобы, когда придёт время, она немедленно станет членом НАТО. При этом Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда именно Украина станет членом НАТО, но такой день настанет, и важно, чтобы к моменту такой политической готовности союзников она была уже готова к членству. Столтенберг также выразил уважение украинским военным, сдерживающим российскую агрессию, отметив, что борьба Украины очень важна для всего Запада, потому что она борется за общие ценности демократического мира, в то время как партнёрами России стали такие игроки как КНДР, Иран и Китай.



Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО и нужно двигаться к этой цели. Пока проблема состоит в том, что, когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение. И сейчас ещё не достигнуто такого согласия и в этом заключается реальность.