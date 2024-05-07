ПОДКАСТ | Крашенинников: Откуда взялся Путин в нашей жизни и как сделать, чтобы он никогда больше не появился?

Молодые политические активисты и в России, и в эмиграции готовы выбросить „чемодан без ручки“, считает Крашенинников. „Они говорят: „Нам не нравится, это вы сделали. Фраза „Всем, что есть хорошего, мы обязаны 90-м годам“ не работает“. Человек в эмиграции спрашивает: „Чем именно мы обязаны 90-м? Репрессиями? Миграцией? Войной?“ Это все взялось от Путина. А Путин откуда взялся? Это именно и есть спор о том, откуда взялся Путин в нашей жизни и как сделать так, чтобы он никогда больше не появился“.