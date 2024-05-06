Минобороны России объявило о проведении учений с тактическим ядерным оружием в ответ на „провокационные заявления и угрозы“ Запада

В ходе учений Минобороны планирует отработать вопросы „подготовки и применения нестратегического ядерного оружия“ (его также называют тактическим) в целях „безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц“ в адрес России, передает „Медуза“.

Учения будут проведены „в ближайшее время“. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения учений не сообщается.

В конце февраля 2024 года газета Financial Times рассказала о получении секретных документов, касающихся российского тактического ядерного оружия. В них говорилось, что порог его применения Россией ниже, чем официально заявляют российские власти — военные могут использовать тактическое ядерное оружие в случае вторжения войск Китая, а также чтобы „сдержать государства от агрессии… или эскалации военных конфликтов“.

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