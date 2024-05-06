МНЕНИЕ | Олег Самородний - митрополиту Евгению: Вы выбрали служение патриарху Кириллу вместо совести

В марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину, Совет церквей Эстонии и руководители эстонских церковных приходов приняли заявление с осуждением агрессивной войны России против Украины. В том заявлении есть и такое предложение: „Ежедневно гибнут как те, кто защищает родную землю, так и те, кто стал соучастником преступной агрессии“. То есть, война России против Украины однозначно трактуется как преступная агрессия.