Париж-1924: как французская столица изменила Олимпийские игры
Ровно 100 лет прошло с тех пор, как Париж в последний раз принимал у себя Олимпиаду — и общего у нынешних Игр с соревнованиями вековой давности не так много.
В программе Олимпиады-1924 присутствовали не только спортивные, но и художественные дисциплины, а забеги легендарных спринтеров легли в основу британского фильма „Огненные колесницы“, пишет BBC.
В тот год произошло немало того, что в истории олимпийского движения случилось в первый и в последний раз.
100 лет назад на 126 комплектов наград в 17 видах спорта претендовало в общей сложности чуть более 3 тысяч атлетов. С тех пор Игры порядком разрослись: на Олимпиаде в Париже в этом году около 10,5 тыс. спортсменов будет бороться за 329 комплектов медалей в 32 дисциплинах.
Какие-то дисциплины из олимпийской программы исчезли, но больше было добавлено. Рекорды столетней давности давно и многократно побиты. До неузнаваемости изменились технологии и оборудование.
Игры 1924 года были последней Олимпиадой, организованной при личном участии Пьера де Кубертена — основателя современного олимпийского движения и первого президента МОК.
Спортивные федерации тогда только начали серьезно относиться к Играм: они стандартизировали правила соревнований, а олимпийские организации многих стран ввели квалификационный отбор, чтобы обеспечить участие в соревнованиях лучших спортсменов.
Олимпийские игры 2024 года будут совершенно другим, но ничуть не менее грандиозным мероприятием.
Согласно записям 1924 года, на Олимпийском стадионе собралось более 19 тысяч зрителей. Стадион „Ив дю Мануар“ в северо-западном пригороде Парижа был отремонтирован к Играм и стал местом проведения соревнований по легкой атлетике, футболу и регби.
Церемония открытия нынешних Игр будет экстравагантной, зрелищной и уникальной.
Национальные сборные проплывут на своих лодках по шестикилометровому участку Сены через Париж мимо главных достопримечательностей французской столицы.
Ожидается, что церемонию открытия Игр будет смотреть около 1 млрд телезрителей по всему миру.
В 1924 году на Олимпиаде было 625 тысяч зрителей. Этим летом ожидается более 15 миллионов.
Олимпийские достижения
Олимпийская деревня
В 1924 году спортсмены впервые смогли проживать вместе в специально построенной для них Олимпийской деревне.
Возведенная рядом с Олимпийским стадионом, она представляла собой ряд небольших деревянных шале, а на ее территории располагались почтовое отделение, газетный киоск, обмен валюты, парикмахерская и ресторан.
Освещение в СМИ
Игры 1924 года впервые транслировались в прямом радиоэфире. Для освещения Олимпиады были аккредитованы 724 журналиста, в основном из-за рубежа, что свидетельствовало о растущей популярности и глобальном интересе к Играм.
Олимпийские объекты
На Олимпийском стадионе в 1938 году прошел финал чемпионата мира по футболу. После нескольких реконструкций эта же площадка будет использоваться на Играх-2024 для хоккейных матчей.
100 лет назад несколько объектов было построено специально к Играм — например, новый стадион для водных видов спорта и теннисные корты.
Плавательный бассейн „Турель“, который в 2024 году будет использоваться в качестве тренировочной площадки для пловцов, стал первым 50-метровым олимпийским бассейном.
К Олимпиаде 2024 года с нуля было построено всего два новых объекта — власти Парижа стремятся использовать существующие площадки, а также знаменитые достопримечательности в качестве декораций для мероприятий.
Возводятся также временные объекты, в том числе площадка на Эйфелевой башне, где будут проходить соревнования по пляжному волейболу.
Игры 1924 года стали первой Олимпиадой, завершившейся официальной церемонией закрытия, напоминавшей современную.
После награждения были торжественно подняты четыре флага: Международного олимпийского комитета, Греции (там в 1896 году прошли первые возрожденные Игры), Франции и Нидерландов, принимавших эстафету проведения следующей Олимпиады 1928 года.
Ирландия
В списке стран, участвующих в Олимпиаде 1924 года, впервые появилась Ирландия, за несколько лет до того получившая независимость.
Зимние Олимпийские игры
Спортивные соревнования, проходившие в Шамони с 25 января по 5 февраля 1924 года (в рамках Парижских игр), позже назовут первой зимней Олимпиадой.
Керлинг, бобслей, конькобежный спорт, лыжи, фигурное катание — в общей сложности 16 спортивных дисциплин, за медали в которых боролись спортсмены из 16 стран.
В олимпийскую программу 1924 года включили целый ряд художественных дисциплин: медали разыгрывались в области архитектуры, скульптуры, литературы, музыки и живописи.
Из Парижа — в Голливуд
„Огненные колесницы“
Олимпийские игры 1924 года послужили источником вдохновения для оскароносного фильма „Огненные колесницы“. В фильме 1981 года рассказывается об истории легендарных британских спринтеров Гарольда Абрахамса и Эрика Лидделла и их погоне за олимпийским золотом.
Абрахамс одержал первую победу, взяв золото в финале на 100 м за 10,6 секунды. Абрахамс также помог Великобритании завоевать серебро в эстафете 4×100 метров.
Набожный Лидделл, отказавшийся бежать стометровку по религиозным соображениям (забег проходил в воскресенье, день отдыха и молитв), стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 метров, пробежав их за 47,6 секунды.
Фильм „Огненные колесницы“ был удостоен „Оскара“ в четырех номинациях, в том числе в категориях „лучший фильм“ и „лучшая оригинальная музыка“.
Летающие финны
Спринтеры Абрахамс и Лидделл были, конечно, не единственными двумя легкоатлетами, отличившимися в Париже.
Еще две легенды парижской Олимпиады столетней давности — финские спринтеры Пааво Нурми и Вилле Ритола.
Первый приехал на Игры уже в статусе трехкратного олимпийского чемпиона: за четыре года до этого в Антверпене он взял „золото“ в трех беговых дисциплинах. В Париже он поднимался на верхнюю ступень пьедестала целых пять раз.
Нурми завоевал золото и установил олимпийские рекорды в беге на 1500 м (3:53,6) и (менее чем через два часа) в беге на 5000 м (14:31,2).
Самым тяжелым стал забег на 3 км. День соревнований был очень жарким, воздух прогрелся до 45 градусов, из-за чего больше половины атлетов (23 из 38) даже не вышли на старт.
А из тех немногих, кто все же добрался до финиша, восемь бегунов были настолько истощены, что не смогли подняться — их пришлось уносить на носилках.
В Париже достойную конкуренцию Нурми составил лишь его соотечественник, Вилле Ритола. Первое „золото“ он завоевал в Париже на дистанции 10 км, более чем на 12 секунд улучшив собственный мировой рекорд.
В тот год Ритола еще трижды поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала, став чемпионом в беге на 3 км с препятствиями, командном кроссе и 3-километровой эстафете.
Помимо четырех наград высшего достоинства, в Париже Ритола заработал и две серебряные медали: в индивидуальном кроссе и на дистанции 5 км.
Постоянное соперничество Нурми и Ритолы на беговых дистанциях в 1920-е годы принесло им прозвище „Летучие финны“.
Атлеты и атлетки
В нынешних Играх примет участие около 10 500 спортсменов и спортсменок со всего мира, причем мужчин и женщин будет поровну.
Эти Игры станут первыми, на которых будет достигнут полный гендерный паритет по числу спортсменов. 100 лет назад в Париже на почти 3000 олимпийцев-мужчин приходилось лишь 135 женщин.
Им было разрешено участвовать лишь в четырех дисциплинах: плавание, фехтование, теннис и прыжки в воду.
Джонни Вайсмюллер
Несомненным „королем олимпийского бассейна“ в 1924 году был американец Джонни Вайсмюллер, более известный во всем мире как первый исполнитель роли Тарзана.
Родом он был из мест, которые сейчас входят в состав Румынии (а на тот момент были частью Венгерского королевства), но никто из американской сборной об этом никто даже не подозревал.
Дело в том, что вскоре после рождения сына семья Вайсмюллеров переехала в США, и свое настоящее место рождения Джонни всю жизнь скрывал, говоря всем, что появился на свет в Пенсильвании.
Лишь в 1984 году журнал Sports Illustrated провел расследование, показавшее, что для участия в парижской Олимпиаде великий пловец был вынужден пойти на подделку документов и фактическим обменяться именем со своим младшим братом.
Опасаясь того, что из-за формального места рождения его не включат в сборную, Вайсмюллер „позаимствовал“ у того удостоверение личности, в котором в качестве места рождения была указана Пенсильвания.
Так великий пловец стал Джонни Вайсмюллером — а его брату, соответственно, досталось настоящее имя „Джонни“ — Петер Йохан.
После смерти брата в 1984 году Вайсмюллер-младший подтвердил, что так все и было.
„Подмена братьев“ вряд ли могла пройти незаметно для руководства американской сборной, но там, даже обнаружив подлог, на него в любом случае закрыли бы глаза. Уж очень всем хотелось включить юношу в команду: в 1922 году Вайсмюллер стал первым человеком в истории, менее чем за минуту одолевшим 100 метров бассейна вольным стилем.
В Париже он сделал это еще раз, финишировав за 59 секунд и отобрав у своего соотечественника Дюка Каханамоку звание олимпийского чемпиона.
Вольным стилем Вайсмюллер завоевал „золото“ на дистанции 400 м и в эстафете 4×200 м, попутно взяв „бронзу“ в составе американской сборной по водному поло.
В общей сложности ему принадлежит 52 американских титула и 67 мировых рекордов. Но главное — в истории любительского спорта он единственный не проиграл ни одного старта, добавив в 1928 году к списку своих наград и два олимпийских „золота“ Амстердама.
Медальный зачет
США были неудержимы: к 45 золотым медалям добавились 27 серебряных и 27 бронзовых. Второе место общем зачете заняла Франция, завоевав 14 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Это позволило им хоть немного опередить Финляндию, у которой — стараниями „летучих финнов“ — из 37 полученных медалей золотыми оказалось тоже 14.
На Играх 1924 года на одной стороне золотой медали был изображен победитель, помогающий сопернику подняться, на другой — арфа, символизирующая культурную программу Олимпийских игр.
На летних Играх этого года в состав медалей будет входить металл, взятый с Эйфелевой башни. Жетоны в форме шестиугольника, вставленные в середину медали, выкованы из железа, снятого с монумента во время ремонтных работ.