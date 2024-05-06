Париж-1924: как французская столица изменила Олимпийские игры

В 1924 году спортсмены впервые смогли проживать вместе в специально построенной для них Олимпийской деревне.

В 1924 году на Олимпиаде было 625 тысяч зрителей. Этим летом ожидается более 15 миллионов.

Ожидается, что церемонию открытия Игр будет смотреть около 1 млрд телезрителей по всему миру.

Национальные сборные проплывут на своих лодках по шестикилометровому участку Сены через Париж мимо главных достопримечательностей французской столицы.

Согласно записям 1924 года, на Олимпийском стадионе собралось более 19 тысяч зрителей. Стадион „Ив дю Мануар“ в северо-западном пригороде Парижа был отремонтирован к Играм и стал местом проведения соревнований по легкой атлетике, футболу и регби.

Олимпийские игры 2024 года будут совершенно другим, но ничуть не менее грандиозным мероприятием.

Спортивные федерации тогда только начали серьезно относиться к Играм: они стандартизировали правила соревнований, а олимпийские организации многих стран ввели квалификационный отбор, чтобы обеспечить участие в соревнованиях лучших спортсменов.

Игры 1924 года были последней Олимпиадой, организованной при личном участии Пьера де Кубертена — основателя современного олимпийского движения и первого президента МОК.

Какие-то дисциплины из олимпийской программы исчезли, но больше было добавлено. Рекорды столетней давности давно и многократно побиты. До неузнаваемости изменились технологии и оборудование.

100 лет назад на 126 комплектов наград в 17 видах спорта претендовало в общей сложности чуть более 3 тысяч атлетов. С тех пор Игры порядком разрослись: на Олимпиаде в Париже в этом году около 10,5 тыс. спортсменов будет бороться за 329 комплектов медалей в 32 дисциплинах.

В тот год произошло немало того, что в истории олимпийского движения случилось в первый и в последний раз.

В программе Олимпиады-1924 присутствовали не только спортивные, но и художественные дисциплины, а забеги легендарных спринтеров легли в основу британского фильма „Огненные колесницы“, пишет BBC.

Керлинг, бобслей, конькобежный спорт, лыжи, фигурное катание — в общей сложности 16 спортивных дисциплин, за медали в которых боролись спортсмены из 16 стран.

Спортивные соревнования, проходившие в Шамони с 25 января по 5 февраля 1924 года (в рамках Парижских игр), позже назовут первой зимней Олимпиадой.

В списке стран, участвующих в Олимпиаде 1924 года, впервые появилась Ирландия, за несколько лет до того получившая независимость.

После награждения были торжественно подняты четыре флага: Международного олимпийского комитета, Греции (там в 1896 году прошли первые возрожденные Игры), Франции и Нидерландов, принимавших эстафету проведения следующей Олимпиады 1928 года.

Возводятся также временные объекты, в том числе площадка на Эйфелевой башне, где будут проходить соревнования по пляжному волейболу.

К Олимпиаде 2024 года с нуля было построено всего два новых объекта — власти Парижа стремятся использовать существующие площадки, а также знаменитые достопримечательности в качестве декораций для мероприятий.

Плавательный бассейн „Турель“, который в 2024 году будет использоваться в качестве тренировочной площадки для пловцов, стал первым 50-метровым олимпийским бассейном.

100 лет назад несколько объектов было построено специально к Играм — например, новый стадион для водных видов спорта и теннисные корты.

На Олимпийском стадионе в 1938 году прошел финал чемпионата мира по футболу. После нескольких реконструкций эта же площадка будет использоваться на Играх-2024 для хоккейных матчей.

Игры 1924 года впервые транслировались в прямом радиоэфире. Для освещения Олимпиады были аккредитованы 724 журналиста, в основном из-за рубежа, что свидетельствовало о растущей популярности и глобальном интересе к Играм.

Возведенная рядом с Олимпийским стадионом, она представляла собой ряд небольших деревянных шале, а на ее территории располагались почтовое отделение, газетный киоск, обмен валюты, парикмахерская и ресторан.

В олимпийскую программу 1924 года включили целый ряд художественных дисциплин: медали разыгрывались в области архитектуры, скульптуры, литературы, музыки и живописи.

Из Парижа — в Голливуд

„Огненные колесницы“

Олимпийские игры 1924 года послужили источником вдохновения для оскароносного фильма „Огненные колесницы“. В фильме 1981 года рассказывается об истории легендарных британских спринтеров Гарольда Абрахамса и Эрика Лидделла и их погоне за олимпийским золотом.

Абрахамс одержал первую победу, взяв золото в финале на 100 м за 10,6 секунды. Абрахамс также помог Великобритании завоевать серебро в эстафете 4×100 метров.

Набожный Лидделл, отказавшийся бежать стометровку по религиозным соображениям (забег проходил в воскресенье, день отдыха и молитв), стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 метров, пробежав их за 47,6 секунды.

Фильм „Огненные колесницы“ был удостоен „Оскара“ в четырех номинациях, в том числе в категориях „лучший фильм“ и „лучшая оригинальная музыка“.

Летающие финны

Спринтеры Абрахамс и Лидделл были, конечно, не единственными двумя легкоатлетами, отличившимися в Париже.

Еще две легенды парижской Олимпиады столетней давности — финские спринтеры Пааво Нурми и Вилле Ритола.

Первый приехал на Игры уже в статусе трехкратного олимпийского чемпиона: за четыре года до этого в Антверпене он взял „золото“ в трех беговых дисциплинах. В Париже он поднимался на верхнюю ступень пьедестала целых пять раз.

Нурми завоевал золото и установил олимпийские рекорды в беге на 1500 м (3:53,6) и (менее чем через два часа) в беге на 5000 м (14:31,2).

Самым тяжелым стал забег на 3 км. День соревнований был очень жарким, воздух прогрелся до 45 градусов, из-за чего больше половины атлетов (23 из 38) даже не вышли на старт.

А из тех немногих, кто все же добрался до финиша, восемь бегунов были настолько истощены, что не смогли подняться — их пришлось уносить на носилках.