В Белгородской области семь человек погибли и более 30 получили ранения в результате удара дронов по автомобилям

В Белгородской области в районе села Березовка Борисовского района дроны-камикадзе атаковали две „ГАЗели“, перевозившие сотрудников одного из предприятий, и легковой автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате удара украинских беспилотников, написал губернатор в своем телеграм-канале, погибли шесть человек, 35 человек, в том числе двое детей, получили ранения разной степени тяжести, передает „Медуза“.

Оперативный штаб Белгородской области, в свою очередь, сообщил, что «ГАЗели», атакованные дронами, перевозил сотрудников свинокомплекса, принадлежащего компании «Агро-Белгорье».

Село Березовка распроложено примерно в 50 километрах от Белгорода. Борисовский район, к которому относится этот населенный пункт, граничит с Украиной.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об атаках дронов и обстрелах, вину за которые они возлагают на украинских военных.

«Агро-Белгорье» — один из крупнейших в России производителей свинины.

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