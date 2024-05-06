Россия объявила в розыск экс-главу МВД Украины Авакова

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова следует из базы данных ведомства по состоянию на понедельник, 6 мая. В карточке говорится, что МВД разыскивает Авакова Арсена Борисовича, армянина по национальности, родившегося в Баку 2 января 1964 года. При этом в базе не уточняется, по какой именно статье УК разыскивается Аваков, который ранее был внесен Росфинмониторингом в список „террористов“ и „экстремистов“.

Ранее Следственный комитет России завел против Авакова уголовное дело о воспрепятствовании голосованию граждан на выборах президента России 2018 года. По версии следствия, Аваков вступил в сговор с группой лиц и поручил сотрудникам министерства не допускать россиян на избирательные участки в российских дипучреждениях в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины в 2014-2021 годах при президентах Петре Порошенко (2014-2019) и Владимире Зеленском. В 2012-2014 годах он был депутатом Верховной рады, а с 2005 до 2010 года возглавлял Харьковскую областную администрацию.

Числящиеся в розыске бывшие и действующие высшие руководители Украины

В розыск по неназванной уголовной статье также объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець, занимавший этот пост в 2014-2019 годах. Он фигурировал в перечне лиц, которым СКР ранее предъявил обвинения „в связи с обстрелами и другими предполагаемыми преступлениями“ на подконтрольной РФ территории Донбасса.

За прошедшую неделю российское МВД объявило в розыск целый ряд представителей высшего руководства Украины и тех, кто руководил страной ранее. В базу ведомства попали действующий глава государства Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко, экс-глава украинского МИДа Павел Климкин, бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман.

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