Регбист сборной Португалии погиб в ДТП в 22 года
Смертельная авария произошла во Франции 4 мая, регбист не справился с управлением. Пьер Фернандеш является вице-чемпионом молодежного чемпионата Европы 2021 года в составе сборной, пишет РБК.
Регбист сборной Португалии Пьер Фернандеш погиб в автоаварии во Франции, сообщила пресс-служба национальной федерации.
ДТП произошло утром 4 мая в Сен-Клер-дю-Рон в департаменте Изер. Регбист не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево, пишет Dauphine Libere.
Игроку было 22 года, на клубном уровне он играл за французский „Вьен“ в третьем дивизионе. Фернандеш родился в Клермоне, у него также было гражданство Франции.
В 2021 году Фернандеш выиграл серебро чемпионата Европы среди игроков до 20 лет.
Федерация выразила соболезнования в связи со смертью игрока.
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