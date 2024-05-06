Регбист сборной Португалии погиб в ДТП в 22 года

Регбист сборной Португалии Пьер Фернандеш погиб в автоаварии во Франции, сообщила пресс-служба национальной федерации.

ДТП произошло утром 4 мая в Сен-Клер-дю-Рон в департаменте Изер. Регбист не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево, пишет Dauphine Libere.

Игроку было 22 года, на клубном уровне он играл за французский „Вьен“ в третьем дивизионе. Фернандеш родился в Клермоне, у него также было гражданство Франции.

В 2021 году Фернандеш выиграл серебро чемпионата Европы среди игроков до 20 лет.

Федерация выразила соболезнования в связи со смертью игрока.

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