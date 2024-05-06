ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: победа „Флоры“ в сотом дерби, нули в Нарве и очередная победа „Нымме Калью“

Промис Давид и Никита Комиссаров помогли „Нымме Калью“ обыграть „Таммеку“

„Калью“ вышел вперед на 16-й минуте, когда Никита Комиссаров забил гол с передачи Промиса Давида. Однако через семь минут Кевин Буров сравнял счет.

„Нымме Калью“ во второй раз вышел вперед на 30-й минуте, когда Комиссаров забил со штрафного. Однако „Таммека“ не сдавалась и на 35-й минуте Ахмед Башер сравнял счет. Однако уже в следующей атаке Промис Давид вывел „Калью“ вперед.

На 81-й минуте Промис Давид поставил победную точку. Для Давида этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне Премиум лиги, его опережает только нападающий „Флоры“ Марк Андерс Лепик (9 голов).

„Нымме Юнайтед“ поделил очки с „Курессааре“

Футболисты „Курессааре“ повели в счете на 31-й минуте, когда Йоонас Соомре первым касанием переправил мяч в ворота. Сравнять счет удалось спустя десять минут благодаря голу Александера Капитана Бергмана, который переправил мяч в сетку после неудачного выноса Павла Дымова.

Нарвский „Транс“ и пярнуский „Вапрус“ сыграли нулевую ничью

„Транс“ владел инициативой на протяжении всей встречи, но одержать победу так и не смог.

Городская команда „Пайде“ наконец-то одержала победу

На 38-й минуте „Калев“ оказался в меньшинстве, красную карточку получил Таави Юрисоо. „Пайде“ смог быстро воспользоваться преимуществом. На 43-й минуте Гердо Юхкам вывел хозяев вперед. На 61-й минуте точен Роби Саарма.

„Флора“ обыграла „Левадию“ в 100-м дерби

„Флора“ забила гол в 100-м дерби на 19-й минуте, когда Расмус Пеэтсон проиграл в дуэли Марку Андерсу Лепику, нападающий отдал мяч Даниилу Кураксину, который отправил его в левый нижний угол. Хотя „Левадия“ владела мячом 62% игрового времени, подала 14 угловых и нанесла 24 удара, сравнять счет она так и не смогла.