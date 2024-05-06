ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: победа „Флоры“ в сотом дерби, нули в Нарве и очередная победа „Нымме Калью“
В минувшие выходные в чемпионате Эстонии по футболу (Премиум лига) состоялся 9-й тур.
Промис Давид и Никита Комиссаров помогли „Нымме Калью“ обыграть „Таммеку“
„Калью“ вышел вперед на 16-й минуте, когда Никита Комиссаров забил гол с передачи Промиса Давида. Однако через семь минут Кевин Буров сравнял счет.
„Нымме Калью“ во второй раз вышел вперед на 30-й минуте, когда Комиссаров забил со штрафного. Однако „Таммека“ не сдавалась и на 35-й минуте Ахмед Башер сравнял счет. Однако уже в следующей атаке Промис Давид вывел „Калью“ вперед.
На 81-й минуте Промис Давид поставил победную точку. Для Давида этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне Премиум лиги, его опережает только нападающий „Флоры“ Марк Андерс Лепик (9 голов).
„Нымме Юнайтед“ поделил очки с „Курессааре“
Футболисты „Курессааре“ повели в счете на 31-й минуте, когда Йоонас Соомре первым касанием переправил мяч в ворота. Сравнять счет удалось спустя десять минут благодаря голу Александера Капитана Бергмана, который переправил мяч в сетку после неудачного выноса Павла Дымова.
Нарвский „Транс“ и пярнуский „Вапрус“ сыграли нулевую ничью
„Транс“ владел инициативой на протяжении всей встречи, но одержать победу так и не смог.
Городская команда „Пайде“ наконец-то одержала победу
На 38-й минуте „Калев“ оказался в меньшинстве, красную карточку получил Таави Юрисоо. „Пайде“ смог быстро воспользоваться преимуществом. На 43-й минуте Гердо Юхкам вывел хозяев вперед. На 61-й минуте точен Роби Саарма.
„Флора“ обыграла „Левадию“ в 100-м дерби
„Флора“ забила гол в 100-м дерби на 19-й минуте, когда Расмус Пеэтсон проиграл в дуэли Марку Андерсу Лепику, нападающий отдал мяч Даниилу Кураксину, который отправил его в левый нижний угол. Хотя „Левадия“ владела мячом 62% игрового времени, подала 14 угловых и нанесла 24 удара, сравнять счет она так и не смогла.
„Мы достаточно хорошо оборонялись и сумели забить один мяч. Мы знали, что это будет тяжелая игра. Быстрый гол изменил ход игры, и нам пришлось сосредоточиться на обороне. Нам было сложно владеть мячом, и в какой-то момент игроки сосредоточились на том, чтобы не позволить сопернику создавать моменты. Это сработало!“ — сказал главный тренер „Флоры“ Норберт Хурт.
Главный тренер „Левадии“ Курро Торрес: „Это футбол. „Флора“ хорошо оборонялась, и им повезло забить. Я горжусь своими игроками. Они очень старались. Поздравляем „Флору“! Завтра новый день и подготовка к кубковому матчу (в полуфинале Кубка Эстонии в среду „Левадия“ примет клуб первой лиги „Виймси“). То, что произошло после финального свистка, — нормальное явление для дерби. Курро много играл в футбол в своей жизни и многое видел. Это эмоции, это футбол!“
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