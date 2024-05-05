Норвежский хоккеист, выступавший на Олимпийских играх, скончался в 31 год

Об это сообщил его клуб „Лиллехаммер“. „Хоккейный клуб „Лиллехаммер“ с большой печалью получил сегодня известие о кончине Александра Райхенберга. Невероятно грустно думать о том, что он никогда не услышит радостных возгласов зрителей на „Эйдсива Арене““ и что мы, сидевшие на трибунах, больше не увидим игрока с широкой улыбкой, невероятными финтами и мощным броском. Мы всегда будем помнить его как артиста. Мы выражаем соболезнования семье, близким и товарищам по команде“, — говорится в заявлении клуба.
Причина смерти хоккеиста не сообщается.
Райхенберг выступал на международном уровне за команду Норвегии на ЧМ в 2017 и 2019 годах, на Олимпийских играх — 2022, а также на ЮЧМ в 2010 и в 2012 годах.
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