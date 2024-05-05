ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (802-й день) | La Repubblica: в НАТО впервые установили „красные линии“ для вступления в войну в Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Харьков: количество пострадавших возросло до 15
Количество пострадавших в Харькове возросло до 15 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Олег Синегубов: в Харькове повреждены 15 домов, одна женщина в тяжелом состоянии
В результате российского удара по Харькову повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс и офисные здания, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, среди 10 пострадавших в результате удара по Харькову одна женщина в тяжелом состоянии. Еще двоим мужчинам и женщине оказывают помощь в больнице, состояние среднее. Другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.
Также, как сообщил Синегубов, 88-летняя женщина погибла в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района.
Упавший беспилотник взорвался в белгородском Шебекино, пострадавших нет — губернатор Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об упавшем беспилотнике в городе Шебекино.
«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией никто не пострадал. Есть повреждения — выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке», — написал Гладков в телеграм-канале.
Министерство обороны России сообщает о взятии Очеретино
Минобороны России сообщило о захвате села Очеретино к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области подразделениями группировки войск «Центр».
Сообщается о нанесении поражения формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское самопровозглашенной ДНР.
Минобороны также заявило об уничтожении «оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией» склада ракетного вооружения западного производства в Одессе и радиолокационной станции в Харьковской области.
Как отмечает военный корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, наступление российских сил в районе села Очеретино не превратились пока в очень глубокое продвижение, но оно демонстрирует, с одной стороны, усталость украинской армии, а с другой — возросшую способность российской армии реагировать на кризисы и пользоваться ими.
Россияне после захвата Очеретино продолжают наступать далее на запад в направлении города Покровска, но могут также попытаться пойти на север в сторону Часова Яра, чтобы окружить украинские войска на соседнем участке.
La Repubblica: в НАТО впервые установили „красные линии“ для вступления в войну в Украине
Итальянская газета La Repubblica сообщила со ссылкой на источники, что страны НАТО в „конфиденциальной форме“ установили две „красные линии“, при пересечении которых альянс может напрямую вмешаться в войну в Украине.
Первая „красная линия“ будет пересечена, если Россия прорвет линию обороны Украины и к конфликту присоединится третья страна — Беларусь. Вторая „красная линия“ — это возможная провокация РФ против стран Балтии, Польши или нападение на Молдову.
Как указывает издание, сейчас у НАТО нет никаких оперативных планов, предусматривающих отправку войск в зону боевых действий.
La Repubblica пишет, что это первый случай с начала полномасштабной войны в Украине, когда в НАТО конфиденциально установили „красные линии“.
Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по принципу „всех на всех“
Как сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в своем обращении по случаю Пасхи Вселенский Патриарх Варфоломей отметил необходимость обмена пленными.
„Это было бы очень ощутимым подтверждением силы Воскресения Господня, — отметил Патриарх в своей речи. — Мы просим у Господа милости осветить наши мысли и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные надежды, с вестью о воскресении Христа на наших устах“.
Накануне общественные организации обратились к религиозным деятелям с призывами поддержать скорейший обмен пленными по формуле „все на всех“.
Папа римский Франциск выступил с аналогичным призывом во время своего пасхального обращения к верующим 31 марта.
„Призывая к уважению принципов международного права, выражаю надежду на тотальный обмен пленными между Россией и Украиной: всех на всех“, — сказал тогда Франциск.
ВСУ заявили о 23 сбитых „шахедах“ из 24
В ночь на 5 мая 2024 года российские войска атаковали с северного и южного направлений 24 ударными БПЛА типа Shahed-131/136, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских военных, беспилотники были запущены из Курской области и из Крыма.
„В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БПЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях“, — заявляет украинское командование.
По материалам BBC News Русская служба и Meduza.
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