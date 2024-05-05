ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (802-й день) | La Repubblica: в НАТО впервые установили „красные линии“ для вступления в войну в Украине

Харьков: количество пострадавших возросло до 15

Количество пострадавших в Харькове возросло до 15 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Олег Синегубов: в Харькове повреждены 15 домов, одна женщина в тяжелом состоянии

В результате российского удара по Харькову повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс и офисные здания, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, среди 10 пострадавших в результате удара по Харькову одна женщина в тяжелом состоянии. Еще двоим мужчинам и женщине оказывают помощь в больнице, состояние среднее. Другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

Также, как сообщил Синегубов, 88-летняя женщина погибла в результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района.

Упавший беспилотник взорвался в белгородском Шебекино, пострадавших нет — губернатор Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об упавшем беспилотнике в городе Шебекино.

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией никто не пострадал. Есть повреждения — выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке», — написал Гладков в телеграм-канале.

Министерство обороны России сообщает о взятии Очеретино

Минобороны России сообщило о захвате села Очеретино к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области подразделениями группировки войск «Центр».

Сообщается о нанесении поражения формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское самопровозглашенной ДНР.

Минобороны также заявило об уничтожении «оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией» склада ракетного вооружения западного производства в Одессе и радиолокационной станции в Харьковской области.