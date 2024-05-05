Финляндия намерена строить завод по производству тротила

Финляндия выступила с предложением к союзникам по НАТО совместно построить в стране завод по производству тротила. Об этом в воскресенье, 5 мая, министр обороны страны Антти Хяккянен заявил финскому порталу Yle. "Решения должны быть приняты сейчас, чтобы через год или два производство было запущено", - уточнил он.

"Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе", - отметил министр. Он подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться в тесном диалоге с государствами Северной Европы, а "цель состоит в том, чтобы сделать выводы в течение весны". Решение о точном местонахождении будущего завода пока не принято.

"Россия готова к долгосрочным военным действиям, и это поддерживает потребность во взрывчатых веществах на высоком уровне", - приводит портал слова Антти Хяккянена. Издание отмечает, что в марте Финляндия получила полное финансирование ЕС на производство боеприпасов в размере 32,5 миллиона евро, после того как в декабре 2023 года Минобороны страны выделило около 24 млн евро на внутреннее производство.

Дефицит тротила в Европе

Война в Украине, продолжающаяся уже третий год, вывела из-под контроля спрос на тротиловую взрывчатку на Западе, и в настоящее время запасы тротила в Европе приближаются к критическим, указывает Yle. Единственный завод в ЕС находится в Польше, но объемы производства недостаточны для удовлетворения высокого спроса. Уже имеющийся пороховой завод в финском Вихтавуори, входящий в состав Nammo Group, по данным портала, в настоящее время также значительно расширяет свою деятельность.

Тринитротолуол или тротил - традиционное взрывчатое вещество, используемое, в частности, в артиллерийских и минометных снарядах. Его массовое производство значительно дешевле, чем производство более новых взрывчатых веществ, уточняет Yle.