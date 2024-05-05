Переход на образование на эстонском: Нарва садится за стол переговоров с министерством образования

Однако, как и говорилось ранее, по-прежнему очень остро стоит вопрос относительно языковых требований к учителям-предметникам, которые продолжат преподавание на русском языке и спец. педагогам. Также беспокойство вызывает большая нехватка педагогов в детских садах, особенно в ясельных группах. Несмотря на то, что многие педагоги продолжают посещать языковые курсы, данные представленные на 20.04 говорят о том, что к тому моменту, когда Городская управа Нарвы должна будет в соответствии с требованиями направить учителям, не соответствующим квалификационным требованиям, уведомление о расторжении договора, обучение на С1 продолжают порядка 80 (12% от общего числа) и на B2 порядка 103 (16% от общего числа) педагогов образовательных учреждений.

„Мы видим, что исходя из наших отчетов, которые мы предоставляем в Министерство образования регулярно, можно наблюдать положительную динамику как в обучении языка, так и в вербовке новых педагогов в различные образовательные учреждения Нарвы. Мы прикладываем все усилия и используем все доступные нам возможности и программы для того, чтобы реализовать требования Министерства образования. Но было бы неверным смотреть на складывающуюся ситуацию слишком оптимистично или, наоборот, слишком пессимистично. Мы стараемся быть реалистами и своевременно реагировать на вызовы, которые перед нами стоят. Мы можем говорить о таланливых рекрутах и необходимости вербовать педагогов одним самоуправлением у другого, однако ни для кого не секрет, что педагогов-предметников, спец. педагогов и педагогов детских садов не хватает по всей Эстонии. Заявленного самоуправлениями общего количества не владеющих языком на необходимом уровне педагогов за такой короткий период просто неоткуда взять в столь сжатые сроки. Также, как для министерства образования, так и для местных самоуправлений наряду с языковой квалификацией важно не упустить фокус и с профессиональной квалификации педагогов. В гонке за быстрой реализацией реформы мы не должны забыть прежде всего о детях и о качестве предоставляемого им образования. Это и есть тот момент, который мы должны обсудить с министерством образования Кристиной Каллас и постараться найти компромиссы, которые бы позволили нам двигаться дальше по пути намеченных министерством образования планам“, - прокомментировала Мессурме Писарева.