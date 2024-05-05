Данные о тысячах онлайн-совещаний бундесвера несколько месяцев находились в открытом доступе

Как показало исследование газеты Zeit, данные о тысячах онлайн-совещаний в бундесвере, проводившихся через Webex, многие месяцы находились в открытом доступе в интернете.

Журналисты исследовали более шести тысяч встреч (но их значительно больше). Многие из них были квалифицированы как конфиденциальные и содержали название и время встреч, а также данные о приглашающей стороне.

После того как бундесвер узнал об этом из запроса журналистов, ведомство отключило свою систему видеоконференций от интернета. Бундесвер не исключает, что из-за уязвимости могла произойти утечка конфиденциальной информации.

В ходе исследования Zeit, в частности, обнаружил встречу под названием Review Milestone Plan Taurus and Finalization, которая прошла утром 25 апреля и, судя по всему, была посвящена крылатой ракете Taurus.

Главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян в марте опубликовала запись разговора немецких военных, которые обсуждали поставку Украине дальнобойных ракет Taurus, а также цели, которые ВСУ могли бы атаковать с их помощью. Например, «мост на востоке» — вероятно, Крымский мост. В Минобороны Германии говорили, что утечка разговора произошла из-за ошибки одного человека.

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