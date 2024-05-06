DELFI В УКРАИНЕ | Репортаж из расположения танковой бригады: хватает ли снарядов, меняют ли тактику россияне, как устроен быт

Военнослужащий с позывным Мелех показывает один из блиндажей, в котором живут 4 человека. Здесь есть место и для 5-го человека, но Мелех поясняет, что вчетвером удобнее - можно складировать личные вещи.

Военный интересуется, нужен ли доступ к интернету, поскольку там, где мы находимся, телефоны переведены в режим „самолета“, а в блиндаже есть Starlink.

Военнослужащий с позывным Станиславович показывает другое сооружение, которое еще строится. Это капонир для САУ. Станиславович говорит, что яму для капонира поначалу копали трактором. Далее предстоит много работы, которую надо делать вручную при помощи лопат. На заключительном этапе на настил сверху уложить землю, чтобы замаскировать строение.