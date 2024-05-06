06.05.2024, 07:06
DELFI В УКРАИНЕ | Репортаж из расположения танковой бригады: хватает ли снарядов, меняют ли тактику россияне, как устроен быт
Корреспондент Delfi Роман Старапопов побывал в расположении 1-й отдельной танковой Северской бригады на Донецком направлении. Военнослужащие ВСУ показали, в каких условиях живут, какие работы проводят на месте, а также рассказали о ситуации на этом направлении.
Военнослужащий с позывным Мелех показывает один из блиндажей, в котором живут 4 человека. Здесь есть место и для 5-го человека, но Мелех поясняет, что вчетвером удобнее - можно складировать личные вещи.
Военный интересуется, нужен ли доступ к интернету, поскольку там, где мы находимся, телефоны переведены в режим „самолета“, а в блиндаже есть Starlink.