Дали играют четыре разных актера, и никого это не смущает: чем интересен новый фильм про гениального художника?

Чего мы можем ожидать от фильма про Сальвадора Дали, который снял Квентен Дюпьё? Нет, не так. Будем честны – чего мы можем ожидать от любого фильма Квентена Дюпьё? Варианта, как мне кажется, ровно три. Будет смешно, будет кринжово, будет кринжово и немножко смешно.

В этом случае победил первый вариант. Это такой Квентен Дюпьё здорового человека, если считать, что в жизни есть место оксюморону.

Зачин фильма заключается в том, что, судя по моде и по Яннику Ноа в отельном телевизоре, где-то в начале-середине восьмидесятых одна французская журналистка решила взять интервью у Сальвадора Дали. Решила и решила, мало ли кто чего решил. Во-первых, она не запаслась водой „Перье“, которую Дали пьёт в промышленных масштабах, но это ещё полбеды, это ещё поправимое дело. Хуже, что она пытается взять интервью у Дали всего лишь для банального журнала, без гигантской кинокамеры, которая фиксировала бы малейший поворот головы, малейшее утробное кряхтение гения.

Сразу после зачина сюжетная составляющая нового фильма Дюпьё выходит из-под какого бы то ни было авторского контроля, что Дали, что кино про него начинают вести себя, как чёрт на душу положит, ничего святого у них нет. Дали играют как минимум четыре разных актёра, и никого это сильно не смущает, фильм имеет примерно шесть разных концовок, а большая его часть представляет собой пересказ сна непонятного священника, из которого нам, как и Дали, как и самому священнику, никак не вылезти. При этом всё это – легко, непринуждённо, без надрыва и экзистенциальных кризисов.

Что нового мы узнаём из этого фильма, помимо общеизвестного факта о гениальности Дали? Что картины он писал, по большей части с натуры, и что Гала – идиотка с накрученной на голове штукой, которую очень хочется обозвать „халой“, но только каламбура ради, потому что халой она не является, халы мы видели на разных русских депутатках советской ещё поры, это всё-таки другой фасон.