Говорил ли Алан Рикман, что в возрасте 80 лет он будет сидеть в кресле-качалке и читать „Гарри Поттера“?
По Сети много лет ходит высказывание, приписываемое исполнителю роли профессора Снейпа. Актёр якобы говорил, что в глубокой старости будет читать книги Джоан Роулинг, и добавлял: „Моя семья спросит меня: „После стольких лет?“, и я отвечу: „Всегда““. Мы проверили, его ли это цитата.
Британский актёр Алан Рикман наиболее знаменит по роли Северуса Снейпа — мрачного преподавателя зельеварения в школе чародейства и волшебства Хогвартс из кинофраншизы „Гарри Поттер“, экранизации одноимённой серии романов Джоан К. Роулинг. Уже более десяти лет интернет-пользователи распространяют такое высказывание, якобы принадлежащее Рикману: „Когда мне будет 80 лет и я буду сидеть в своём кресле-качалке, я буду читать „Гарри Поттера“. И моя семья спросит меня: „После стольких лет?“, и я отвечу: „Всегда““. Эта фраза отсылает к диалогу профессора Альбуса Дамблдора со Снейпом в фильме „Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II“. Нередко посты с этой цитатой приурочивают к 21 февраля, когда родился актёр, или к 14 января, когда в 2016 году он скончался от рака поджелудочной железы.
Во „ВКонтакте“ опубликовано несколько тысяч подобных постов, где автором слов указан Рикман. Некоторые из них собирают десятки тысяч просмотров. Одна из наиболее популярных записей появилась в 2023 году в паблике Marvel / DC и получила более 1,1 млн просмотров. Выражение под авторством Рикмана встречается в Telegram, соцсети X, на развлекательных порталах и сайтах с цитатами, а также в СМИ, например в „Российской газете“ и „Комсомольской правде в Украине“.
На английском языке цитата начала распространяться раньше, чем на русском, однако в Сети нет ни одной ссылки с указанием, когда и где Рикман произнёс эти слова. „Проверено“ также не удалось найти ни одного интервью, где актёр бы говорил подобную фразу. Авторы фан-сайта, посвящённого творчеству Рикмана, утверждали, что их кумир никогда не использовал такую цитату.
Наиболее раннее появление текста с упоминанием 80 лет, кресла-качалки и цитаты из „Гарри Поттер“ состоялось ещё в июле 2011 года, когда на экраны выходил фильм „Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II“. Незадолго до премьеры заключительной части франшизы киносайт MovieWeb устроил розыгрыш, где призами были различные сувениры и мерч, связанный с миром „Гарри Поттера“. Участникам предлагалось объяснить в комментариях под материалом, почему именно они достойны получить призы.
Тогда девушка по имени Тиффани (пользовательский ник Tiffany-64822126) написала о своей любви к оригинальным книгам и о том, как они помогают ей в жизни. Она закончила свой комментарий именно теми словами, которые уже спустя пару месяцев приписали Рикману.
Я выросла, читая „Гарри Поттера“. Каждый персонаж учил меня, как стать лучше. Всякий раз, когда мне грустно, я всегда перечитываю книгу о Гарри Поттере. Как бы плохо ни обстояли дела, у меня всегда будут эти книги, чтобы полностью погрузиться в них и просто забыть обо всех своих заботах. Во время просмотра последней части „Гарри Поттера“ на полуночной премьере я начала рыдать, увидев в самом начале логотип студии Warner Bros. Я не могла отделаться от мысли, что этот фильм, по сути, был концом „Гарри Поттера“: с этого дня мне нечего было бы ждать. Я знаю, что это не так: у меня всегда будут мои потрёпанные книжки, которые я вновь и вновь буду перечитывать. Каждые выходные я всегда буду пересматривать все фильмы о Гарри Поттере. А ещё я могу прочитать фанфики, посмотреть „Очень поттеровский мюзикл“ с его сиквелом и зажигать под волшебный рок. Ведь, пока есть хоть один человек, который верит в магию Гарри Поттера, эта легендарная серия книг никогда не умрёт. Я планирую разделить эту серию со своими детьми и внуками. Когда мне будет 80 лет и я буду сидеть в своём кресле-качалке, я буду читать „Гарри Поттера“. И моя семья спросит меня: „После стольких лет?“ И я отвечу: „Всегда“.
Однако фактчекеры из проекта Snopes предполагают, что первоисточник был другим. Они нашли пост в Tumblr от 3 июля 2010 года, который, по их словам, стал первой версией цитаты. Сообщается, что ту запись оставила 15-летняя девочка, которая в 2016 году опубликовала ещё один пост, где автором фразы назвала себя, а не Рикмана. На момент написания этого разбора аккаунт деактивирован, ссылки на оригинальные записи в Tumblr не работают, а их архивы отсутствуют, но „Проверено“ обнаружило репосты исходных публикаций (первая и вторая). Оказалось, что версия на Tumblr несколько отличается от той, что появилась на MovieWeb: „Когда мне будет 90 лет, я собираюсь сидеть в своём кресле-качалке, читая "Гарри Поттера". И мой 90-летний муж посмотрит на меня и скажет: "После стольких лет?" И я отвечу: "Всегда"“.
Таким образом, Алан Рикман не был автором цитаты, более десяти лет распространяемой по Сети под его именем. На самом деле изначально фразу сочинила поклонница „Гарри Поттера“, а затем слова ошибочно приписали актёру.
Итог: Неверная атрибуция цитаты