Говорил ли Алан Рикман, что в возрасте 80 лет он будет сидеть в кресле-качалке и читать „Гарри Поттера“?

Я выросла, читая „Гарри Поттера“. Каждый персонаж учил меня, как стать лучше. Всякий раз, когда мне грустно, я всегда перечитываю книгу о Гарри Поттере. Как бы плохо ни обстояли дела, у меня всегда будут эти книги, чтобы полностью погрузиться в них и просто забыть обо всех своих заботах. Во время просмотра последней части „Гарри Поттера“ на полуночной премьере я начала рыдать, увидев в самом начале логотип студии Warner Bros. Я не могла отделаться от мысли, что этот фильм, по сути, был концом „Гарри Поттера“: с этого дня мне нечего было бы ждать. Я знаю, что это не так: у меня всегда будут мои потрёпанные книжки, которые я вновь и вновь буду перечитывать. Каждые выходные я всегда буду пересматривать все фильмы о Гарри Поттере. А ещё я могу прочитать фанфики, посмотреть „Очень поттеровский мюзикл“ с его сиквелом и зажигать под волшебный рок. Ведь, пока есть хоть один человек, который верит в магию Гарри Поттера, эта легендарная серия книг никогда не умрёт. Я планирую разделить эту серию со своими детьми и внуками. Когда мне будет 80 лет и я буду сидеть в своём кресле-качалке, я буду читать „Гарри Поттера“. И моя семья спросит меня: „После стольких лет?“ И я отвечу: „Всегда“.