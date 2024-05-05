Власти Берлина предложили бесплатно отдать виллу Геббельса любому. Российская пропаганда распространяла фейк, что ее купил Зеленский

Комплекс из огромного особняка Йозефа Геббельса, партийной школы времен ГДР и территории вокруг них в 17 га находится близ озера Богензее в 15 км к северу от Берлина. С 2000 года здания стоят без дела. На их содержание из бюджета столицы Германии ежегодно тратят сотни тысяч евро.

Министр финансов Берлина Штефан Эверс 2 мая заявил: «Я предлагаю любому, кто хотел бы завладеть этим участком, получить его в дар от земли Берлин». По его словам, пока что ни местные, ни федеральные немецкие власти не проявили интерес к объекту.

Эверс предупредил, что если комплекс близ Богензее так никто и не возьмет, власти Берлина снесут его. За последние десятилетия попытки найти покупателей не увенчались успехом. В том числе потому, что на реконструкцию понадобились бы сотни миллионов евро.

В декабре 2023 года российская пропаганда распространила фейк о том, что виллу Геббельса якобы купил президент Украины Владимир Зеленский. Однако в Украине однозначно опровергли эту дезинформацию.

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