Эстония не будет участвовать в инаугурации Путина

„Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения со страной-агрессором, и мы решили не участвовать в церемонии инаугурации Путина“, - заявил Цахкна, слова которого в воскресенье приводит новостной портал.

„В то время, когда Путин ведет агрессивную войну в Европе, убивает и депортирует невинных людей и организует гибридные атаки на членов Евросоюза и НАТО, участие в церемониях, увековечивающих его власть, для нас немыслимо“, - добавил Цахкна.

„Мы громко и ежедневно в своей деятельности осуждаем террористический режим Путина и не намерены участвовать в торжествах, организованных в честь режима человека, разыскиваемого Международным уголовным судом“, - отметил Цахкна.

Министр иностранных дел не считает прошедшие в России в марте „президентские выборы“ в марте демократичными, открытыми и честными.

„Поэтому инаугурация во вторник - это тоже всего лишь игра Путина, и представители Эстонии в ней точно не будут участвовать“, - заявил Цахкна.

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