05.05.2024, 13:32
ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Флора“ обыграла „Левадию“ в 100-м дерби
В воскресенье, 5 мая, в главном матче 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу „Флора“ на глазах у 3014 зрителей обыграла „Левадию“ в сотом дерби (1:0).
„Флора“ забила гол в 100-м дерби на 19-й минуте, когда Расмус Пеэтсон проиграл в дуэли Марку Андерсу Лепику, нападающий отдал мяч Даниилу Кураксину, который отправил мяч в левый нижний угол. Хотя „Левадия“ владела мячом 62% игрового времени, подала 14 угловых и нанесла 24 удара, сравнять счет она так и не смогла.
Турнирная таблица:
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