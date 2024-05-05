ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Флора“ обыграла „Левадию“ в 100-м дерби

„Флора“ забила гол в 100-м дерби на 19-й минуте, когда Расмус Пеэтсон проиграл в дуэли Марку Андерсу Лепику, нападающий отдал мяч Даниилу Кураксину, который отправил мяч в левый нижний угол. Хотя „Левадия“ владела мячом 62% игрового времени, подала 14 угловых и нанесла 24 удара, сравнять счет она так и не смогла.