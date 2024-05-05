Рак все чаще поражает молодых людей. Почему это происходит?

„В иные дни чувствую себя не очень хорошо, но в целом всё не так уж плохо“, - сказала жительница Валгамаа Сирье Вайнамяэ (29) в телефонном разговоре. Три года назад у молодой женщины диагностировали рак желудка. „Стараюсь не терять оптимизма, давно известно, чем позитивнее настрой, тем лучше обстоят дела“, - добавила она.