05.05.2024, 18:51
Рак все чаще поражает молодых людей. Почему это происходит?(2)
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Стремительно растет число молодых людей с онкологическими заболеваниями, особенно женщин. До тех пор, пока причины этого не выяснены, стоит принять меры для улучшения собственного здоровья, пишет издание LP/Eesti Päevaleht.
„В иные дни чувствую себя не очень хорошо, но в целом всё не так уж плохо“, - сказала жительница Валгамаа Сирье Вайнамяэ (29) в телефонном разговоре. Три года назад у молодой женщины диагностировали рак желудка. „Стараюсь не терять оптимизма, давно известно, чем позитивнее настрой, тем лучше обстоят дела“, - добавила она.