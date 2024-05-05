Здоровье
05.05.2024, 18:51

Рак все чаще поражает молодых людей. Почему это происходит?

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Скрининговые обследования нередко критикуют за то, что принять участие в них приглашают людей старшего возраста. В будущем приглашать на обследования станут не в зависимости от возраста, а исходя из индивидуального риска развития рака. Тематическое фото.
Скрининговые обследования нередко критикуют за то, что принять участие в них приглашают людей старшего возраста. В будущем приглашать на обследования станут не в зависимости от возраста, а исходя из индивидуального риска развития рака. Тематическое фото.
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Стремительно растет число молодых людей с онкологическими заболеваниями, особенно женщин. До тех пор, пока причины этого не выяснены, стоит принять меры для улучшения собственного здоровья, пишет издание LP/Eesti Päevaleht.

„В иные дни чувствую себя не очень хорошо, но в целом всё не так уж плохо“, - сказала жительница Валгамаа Сирье Вайнамяэ (29) в телефонном разговоре. Три года назад у молодой женщины диагностировали рак желудка. „Стараюсь не терять оптимизма, давно известно, чем позитивнее настрой, тем лучше обстоят дела“, - добавила она.

В Эстонии рак ежегодно диагностируется у 300 молодых людей.

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RusDelfi
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