ФОТО | Ивангород вновь строит сцену на своем променаде так, чтобы нарвитяне хорошо видели и слышали концерт 9 мая

Планируется, как сообщают ивангородские афиши, что на концерте выступят ВИА „Песняры“, государственный кубанский ансамбль „Криница“ и снова, как в прошлом году, Сосо Павлиашвили. А вести концерт будет Дмитрий Губерниев. Этот концерт начнется в 15:00, до этого на речном променаде состоится еще одно праздничное мероприятие в 13:00. На этот раз экран и сцена строятся в одном месте.

Напомним, что в 2023 году в Ивангороде устанавливали большой экран с одной стороны моста, а сцену - с другой стороны. Многие жители Нарвы тогда пришли специально к реке, чтобы послушать советские песни, выступление губернатора Ленобласти и другие музыкальные номера.

В Нарве в это время, в 15:00, на Ратушной площади начнется празднование Дня Европы. В 15:00 там откроется зона кафе, в Нарвском колледже Тартуского университета будет работать ярмарка труда и обучения „Будущее Ида-Вирумаа“. В 17:00 на площади начнется концерт с участием Уку Сувисте, Алики Миловой, Нарвского симфонического оркестра и группы „Smilers“.

В начале концерта к жителям Нарвы и гостям города с торжественными речами обратятся президент Алар Карис, мэр Нарвы Яан Тоотс и посол Швеции Ингрид Терсман.

Вивиан Лоонела, глава эстонского представительства Европейской комиссии, на встрече с журналистами в Нарве сказала, что они рады организовать праздничную программу 9 мая в Нарве, подчеркивая, что 20 лет назад Эстония стала членом Европейского Союза, а слоган приграничного города - „Европа начинается здесь“.

Организует ли какую-то акцию Нарвский музей (в прошлом году это был портрет Владимира Путина с подписью, что он является военным преступником, вывешенный на стену музей так, чтобы его было видно в Ивангороде - ред.) пока не известно.

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