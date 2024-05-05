Россия обвинила страны Балтии в разрыве всех связей

"Из-за откровенно враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллинна все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией разорваны", - сообщила государственному информационному агентству РИА официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Москва продолжит использовать меры дипломатического воздействия в отношении стран Балтии, но не уточнила, какие именно шаги она имела в виду под этим.

Захарова сообщила РИА Новости, что Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на страны Балтии, но крайне нежелательно дойти до прекращения деятельности диппредставительств. Москва, по ее словам, ответит на враждебные действия „асимметричными мерами“, в первую очередь - в экономической и транзитной сферах.

В понедельник министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что подавление сигнала GPS в воздушном пространстве Эстонии является преднамеренной гибридной атакой России. Он пообещал поднять этот вопрос как на уровне Евросоюза, так и на уровне НАТО.

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