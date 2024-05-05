Пожар на Нарвском металлургическом предприятии взят под контроль, спасатели покинули место происшествия

Вчера около 17:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве на металлургическом предприятии на улице Тийги произошел пожар. В здании загорелись титановые обломки, которые могли вызвать взрыв, если их потушить водой.

В результате инцидента одного мужчину, у которого было затруднено дыхание, доставили в больницу. Горение титановыx обломков было локализовано в 20:51, для ограничения горения использовались специальные минеральные огнезащитные покрытия.

Спасатели находились на месте происшествия сегодня до 11:30, пока контроль над ситуацией не передали компании - поскольку воспламененный материал взрывоопасен, ему нужно просто дать сгореть. По словам руководителя спасательной операции, горение может продолжаться еще несколько дней.

Причину пожара выяснят в ходе расследования.