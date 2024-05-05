Детали пожара в Нарве: горели титановые обломки, один человек попал в больницу

„В здании загорелись титановые обломки, которые могли вызвать взрыв, если их потушить водой. Основной целью работ по тушению были защитa здания и ограничeние распространение огня“, - проинформировал Спасательный департамент.

Если первоначально сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал, то позднее ведомство отметило, что одного мужчину, у которого было затруднено дыхание, доставили в больницу. Горение титановыx обломков было локализовано в 20:51, для ограничения горения использовались специальные минеральные огнезащитные покрытия. По словам руководителя спасательной операции, горение может продолжаться еще несколько дней.