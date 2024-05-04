В Бразилии количество жертв сильного наводнения превысило 50
Начавшееся в конце апреля наводнение вызвано проливными дождями в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Число жертв растет. Губернатор назвал природную катастрофу „худшим бедствием“ за историю штата, пишет Deutsche Welle.
Число жертв сильного наводнения, вызванного проливными дождями на юге Бразилии, составило по меньшей мере 56 человек и еще 67 числятся пропавшими без вести, сообщила в субботу, 4 мая, Служба гражданской защиты страны, чьи данные приводит агентство AFP. Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте назвал наводнения "худшим бедствием" за всю историю штата.
Быстрый подъем уровня воды в реках Риу-Гранди-ду-Сул создал значительную нагрузку на плотины, пояснил губернатор. Он предупредил о вероятности беспрецедентной катастрофы в Порту-Алегри - городе с населением 1,5 миллиона человек. Власти уже распорядились эвакуировать первые кварталы города. "Забудьте обо всем, что вы видели до сих пор, в столичном регионе все будет гораздо хуже", - сказал Лейте.
По официальным данным, с 29 апреля ущерб зафиксирован по меньшей мере в 265 территориальных единицах штата. Дождь вызвал широкомасштабные наводнения и оползни в некоторых районах. Были повреждены дома и мосты, многие дороги стали непроходимыми. 2 мая частично прорвало местную плотину. Согласно данным AFP, 74 человека получили ранения, более 24 000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
К спасению подключены сотни бразильских военных
Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с заявлением в связи с природным бедствием. "Никогда в истории Бразилии не было столько дождей в одном месте", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в столице Бразилиа.
По данным Службы гражданской защиты страны, на местах работают более 2000 спасателей. Кроме того, в поисково-спасательных работах задействованы свыше 900 военнослужащих, девять самолетов и 98 катеров Минообороны. На данный момент спасены более 8000 человек.
Аномальная жара и перемена температуры воды Тихого океана
В последние месяцы Бразилия неоднократно страдала от экстремальных погодных явлений: аномальной жары и проливных дождей. Кроме того, в настоящее время экстремальные погодные явления усилены климатическим феноменом Эль-Ниньо - колебаниями температур воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана, отмечают климатологи.