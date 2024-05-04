„Результаты будут другими“. В Каире возобновились переговоры между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в Газе

„Результаты сегодня будут другими. Мы достигли соглашения по многим пунктам, и еще несколько пунктов остаются“, — цитирует агентство Reuters египетский источник.

Представители ХАМАС накануне заявили, что их делегация отправилась на переговоры, проходящие при посредничестве Египта и Катара, с „позитивным настроением“. „Мы полны решимости добиться соглашения, которое удовлетворит требования палестинцев“, — было сказано в сообщении.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, также выразил осторожный оптимизм в комментарии Reuters.

„На этот раз дела обстоят лучше, но будет ли достигнуто соглашение, зависит от того, предложит ли Израиль достаточно, чтобы это произошло“, — сказал агентству чиновник, попросивший об анонимности.

На этой неделе Израиль предложил новые условия перемирия с ХАМАС, которые США назвали „очень щедрыми“. Теперь свой ответ на них должна дать палестинская группировка, пишет BBC.

Посредники, в числе которых прибывший в Каир директор ЦРУ Уильям Бернс, пытаются добиться заключения соглашения, которое позволит приостановить военные действия в секторе и освободить 133 заложника, которые, по данным Израиля, все еще остаются в руках ХАМАС в Газе (предполагается, что по меньшей мере 30 из этих людей мертвы).

Главным, судя по всему, остается вопрос о том, будет ли соглашение о прекращении огня постоянным или временным.

Предполагается, что в настоящее время согласовывается 40-дневная пауза в боевых действиях, во время которой будут освобождены как заложники, так и палестинские заключенные, содержащиеся в израильских тюрьмах.

ХАМАС настаивает, что любая сделка должна включать в себя обязательство Израиля по полному прекращению войны, однако израильские власти настаивают, что будут и дальше бороться с группировкой в Газе.

„Израиль ни при каких обстоятельствах не согласится на прекращение войны в рамках соглашения по освобождению наших заложников“, — заявил изданию Haaretz в субботу неназванный израильский чиновник, дав понять, что позиция властей не изменилась.