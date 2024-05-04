Правда ли, что благодатный огонь в Иерусалиме перед Пасхой зажигают люди?(13)
Оппоненты верующих, уверенных в божественной природе благодатного огня, утверждают, что на самом деле пламя, которое ежегодно снисходит в Иерусалиме, появляется благодаря человеку. Мы проверили достоверность этого убеждения.
Особое богослужение, совершаемое в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи, — один из самых известных и обсуждаемых православных обрядов. Его проводят в Кувуклии — часовне в храме Воскресения Христова, устроенной на месте пещеры, где, как считается, был погребён Иисус Христос. Церемония транслируется в прямом эфире в России и других странах, а затем огонь самолётами доставляют на пасхальные богослужения.
Согласно ортодоксальной точке зрения, отстаиваемой многими священнослужителями, этот огонь имеет сверхъестественное происхождение, а также обладает уникальными свойствами — например, в первые мгновения не обжигает, так что им можно «умываться». Нередко моментом схождения огня с неба обосновывают правильность даты празднования Пасхи по православному календарю или, шире, истинность православия по сравнению с другими ветвями христианства. С другой стороны, в многочисленных книгах, статьях и блогах утверждается, что благодатный огонь зажигают с помощью спрятанной лампады, спичек или даже зажигалки.
Для начала отметим, что устоявшееся в русском языке наименование «благодатный огонь» — не вполне точный перевод греческого ἅγιο φῶσ («святой свет»). Такое название само по себе не указывает на чудесное происхождение огня, ведь в христианской традиции святыми считаются разные вещества и материалы (вода, масло, соль, вино, хлеб), которые имеют вполне обычное происхождение, но освящаются через причастность к религиозному обряду. В молитве, которую патриарх читает в Кувуклии, тоже нет прямого упоминания о чуде, а, напротив, содержится косвенное указание, что обряд совершают сами люди, символически вспоминая воскресение Христа: «Мы совершаем светоявление, изображая этим Твое милостивое к нам богоявление».
Первые однозначные упоминания о чудесном появлении огня накануне Пасхи содержатся в путевых записках франкского монаха Бернарда, который посетил Иерусалим около 870 года (то есть ещё до Великой схизмы 1054 года, в то время западные и восточные христиане праздновали Пасху по общему календарю — юлианскому). По словам монаха, на утреннем богослужении в Великую субботу «ангел нисходит и возжигает лампады, висящие над Гробом Господним». Другое, несколько более раннее свидетельство принадлежит арабскому автору Аль-Джахизу (умер в 868 году), который утверждал, что это не чудо, а хитрость христианских монахов, обманывавших прихожан. В более ранних описаниях пасхального богослужения в Иерусалиме (в том числе весьма подробных, как у паломницы Эгерии, побывавшей там около 383 года) упоминаний ежегодного чуда нет. Зато Эгерия описывает ежедневное богослужение у Гроба Господня, во время которого из пещеры подавался наружу огонь от постоянно горевшей там лампады. В литургических рукописях IX–XI веков, подробно описывающих иерусалимское богослужение, тоже ничего не говорится о чудесном происхождении используемого в службе Великой субботы огня, лишь описано зажжение священниками лампад или кадильниц в закрытом храме, без народа.
Наиболее убедительным аргументом в пользу естественного происхождения благодатного огня служат прямые признания в этом сразу нескольких представителей иерусалимского духовенства. Одно из первых четко атрибутированных свидетельств привёл в своем дневнике Порфирий (Успенский), первый начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме. В записи от 4 августа 1848 года он рассказывает, что Дионисий, митрополит Вифлеемский, поделился с ним секретом: огонь в Кувуклии зажигают от «лампады, скрытой за движущейся мраморной иконой Воскресения Христова». Поэтому «святогробское духовенство уже не верит в чудесное явление огня», но не может прекратить «благочестивую ложь» из опасения, что их «растерзают» ожидающие чуда верующие.
Несколько подобных свидетельств относятся уже к XXI веку. Так, в марте 2018 года армянский священник Самуил Агоян заявил в интервью, что, будучи участником церемонии трижды (в 2000–2002 годах), видел, как свечи, которые затем патриарх выносил из Кувуклии, зажигали от масляной лампады. Другой армянский священник, служащий в Иерусалиме, архимандрит Гевонд также однозначно отметил, что «огонь, выносимый из Гроба Господня армянским и греческим служителями, является обычным природным огнем, зажжённым в двух лампадах греческим архимандритом самым обычным способом незадолго до того, как в Кувуклию входят те, что после молитвы вынесут с этим огнём людям святой свет».
В 2001 году митрополит Петрский Корнилий, местоблюститель Иерусалимского патриаршего престола, в интервью греческому телеканалу MEGA заявил, что «молитвы [патриарха] имеют силу освятить природный огонь, поскольку существует и огонь сверхъестественный. Здесь мы говорим о природном огне, но молитвы, которые возносит патриарх или архиерей, освящают природный огонь, и, следовательно, он имеет благодать. Это природный огонь, который зажигается от неугасимой лампады, что хранится в ризнице храма Воскресения».
Наибольший резонанс получило сделанное на камеру признание православного архиепископа Исидора (Факицаса) в беседе с греческим журналистом Димитросом Аликакосом. В разговоре архиепископ признаётся, что лично с помощью зажигалки зажигал в Кувуклии лампаду, от которой потом раздавали благодатный огонь. После публикации книги Аликакоса представители Иерусалимского патриархата подали против него и его издателей иски в клевете и нарушении журналистских стандартов, однако эти обвинения были отвергнуты судом в Афинах.
Показательно, что официальные представители Иерусалимского патриархата и других православных церквей (включая РПЦ) избегают прямо называть обряд схождения благодатного огня регулярно повторяющимся чудом или однозначно настаивать на его сверхъестественном происхождении. Скажем, патриарх Иерусалимский Феофил III в интервью 2021 года не сказал, что огонь появляется чудесным образом, а сделал акцент на его духовном значении: «Обряд благодатного огня — это главным образом предвосхищение Христова воскресения… Благодатный огонь есть отражение того света, который горит в каждом сердце, ищущем Бога». В 2020 году секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме Никон (Головко) охарактеризовал обряд в Великую субботу как «богослужение, которое будет совершаться по уставу иерусалимской церкви» и добавил, что «совершается оно не только здесь, в Святой земле, но, например, на Афоне». В 2018 году митрополит Иларион (Алфеев), в то время глава отдела внешних церковных связей РПЦ, отметил, что «совершенно не обязательно веровать в схождение благодатного огня, чтобы быть православным христианином», поскольку об этом не сказано в Символе веры. Крайне осторожно тема благодатного огня рассматривается и в выходящей под редакцией патриарха Московского и всея Руси академической «Православной энциклопедии» — скажем, в обширной статье «Пасха» лишь приводятся ссылки на средневековых авторов и богослужебные тексты, но ничего не сказано о происхождении самого огня.
Часто в качестве аргумента в пользу сверхъестественного происхождения благодатного огня упоминают, что он, по крайней мере в первые мгновения, не обжигает и что им можно даже «умываться». «Проверено» не обнаружило прямых и верифицируемых свидетельств этому. Некоторые священнослужители, например преподаватель Московской духовной академии священник Александр Тимофеев, утверждают, что огонь жжётся так же, как и любой другой. О таком же опыте рассказывают и некоторые верующие. В качестве объяснения, почему другие люди не ощущают жар, приводят естественный в такой обстановке религиозный экстаз. Экспериментальных исследований благодатного огня, результаты которых были опубликованы в рецензируемых научных журналах, насколько известно, не проводилось.
Перечисленные выше свидетельства позволяют рассматривать обряд схождения благодатного огня как богослужение, возникшее в Иерусалиме примерно в IX веке и связанное прежде всего с символикой воскресения Христа как «света миру». Огонь, который затем раздают верующим, зажигают люди (например, спичками или зажигалкой), но с точки зрения православного вероучения это не препятствует его почитанию аналогично другим освящённым предметам.