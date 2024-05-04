Правда ли, что благодатный огонь в Иерусалиме перед Пасхой зажигают люди?

Особое богослужение, совершаемое в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи, — один из самых известных и обсуждаемых православных обрядов. Его проводят в Кувуклии — часовне в храме Воскресения Христова, устроенной на месте пещеры, где, как считается, был погребён Иисус Христос. Церемония транслируется в прямом эфире в России и других странах, а затем огонь самолётами доставляют на пасхальные богослужения.



Согласно ортодоксальной точке зрения, отстаиваемой многими священнослужителями, этот огонь имеет сверхъестественное происхождение, а также обладает уникальными свойствами — например, в первые мгновения не обжигает, так что им можно «умываться». Нередко моментом схождения огня с неба обосновывают правильность даты празднования Пасхи по православному календарю или, шире, истинность православия по сравнению с другими ветвями христианства. С другой стороны, в многочисленных книгах, статьях и блогах утверждается, что благодатный огонь зажигают с помощью спрятанной лампады, спичек или даже зажигалки.

Для начала отметим, что устоявшееся в русском языке наименование «благодатный огонь» — не вполне точный перевод греческого ἅγιο φῶσ («святой свет»). Такое название само по себе не указывает на чудесное происхождение огня, ведь в христианской традиции святыми считаются разные вещества и материалы (вода, масло, соль, вино, хлеб), которые имеют вполне обычное происхождение, но освящаются через причастность к религиозному обряду. В молитве, которую патриарх читает в Кувуклии, тоже нет прямого упоминания о чуде, а, напротив, содержится косвенное указание, что обряд совершают сами люди, символически вспоминая воскресение Христа: «Мы совершаем светоявление, изображая этим Твое милостивое к нам богоявление».