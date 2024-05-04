США предложили выделить Украине еще 50 млрд долларов

Соединенные Штаты ведут переговоры со странами-партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят подвергающейся российской агрессии Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов (более 46 млрд евро). Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 3 мая, по местному времени. Предполагается, что эта сумма будет погашена за счет прибыли от замороженных российских активов, на которые продолжают начисляться проценты - в основном в странах Европы, уточняет агентство.

В Минфине США и Белом доме идею комментировать отказались. Однако министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила Bloomberg, что подобные обсуждения ведутся. "В идеале мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся "Группа семи", а не Соединенные Штаты в одиночку", - сообщила она.

По данным источников агентства, США настаивают на заключении соглашения уже в июне на встрече лидеров "Группы семи" (G7) в Италии. По словам людей, знакомых с предложением, обсуждение этой темы было трудным, и на достижение соглашения могут уйти месяцы. Большинство европейских стран выступают против прямой конфискации замороженных российских активов и скептически относятся к предложениям, которые могут подорвать стабильность евро или подвергнуть их возмездию со стороны России, пишет Bloomberg.

Bloomberg: Замороженных активов РФ в странах G7, ЕС и Австралии - около 260 млрд евро

В ответ на вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралии заморозили около 260 млрд евро активов российских центральных банков, большая часть которых хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. Согласно финансовым результатам Euroclear за первый квартал 2024 года, около 159 млрд евро замороженных российских активов принесли чистую прибыль в размере 557 млн евро. В отчете за 2023 год, обнародованном в начале февраля 2024 года, депозитарий указал, что в связи с обязательством инвестировать активы он получил 4,4 млрд евро процентов от этих средств.