ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (801-й день) | МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко

МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко

В карточке указано, что президент Украины разыскивается по статье уголовного кодекса, по какой — не уточняется. Статья, по которой разыскивается бывший президент Украины , также не уточняется. Как давно Зеленский находится в базе розыска российского МВД, неизвестно. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров после объявления в розыск украинского президента ответил, что МВД России нужно „сначала поискать совесть и здравый смысл“.

В Белгороде произошел взрыв (но его причину губернатор не назвал). Пострадали пять человек

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшие, среди которых трое женщин и двое мужчин, получили различные травмы, включая черепно-мозговые, и осколочные ранения. Все они доставлены в больницу.

Кроме того, повреждены 30 частных жилых домов и 10 автомобилей. Пожарные тушат два очага возгорания, добавил Гладков, однако причину взрыва он не назвал.

В Курской области под обстрел попало приграничное село

Село Коровяковка Глушковского района, находящееся недалеко от границы, попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Жители села не пострадали. В результате обстрела повреждены пять домовладений, трактор, а также грузовой и легковой автомобили. По словам Старовойта, в селе было десять попаданий

В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали два приграничных села, пострадавших нет

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате падения и детонации дрона выбиты окна в частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. Также беспилотником атакован поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших при атаке беспилотников нет, уточнил Гладков.

В Днепропетровской области беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры, пострадали два человека