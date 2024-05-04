ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (801-й день) | МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко
В карточке указано, что президент Украины разыскивается по статье уголовного кодекса, по какой — не уточняется. Статья, по которой разыскивается бывший президент Украины , также не уточняется. Как давно Зеленский находится в базе розыска российского МВД, неизвестно. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров после объявления в розыск украинского президента ответил, что МВД России нужно „сначала поискать совесть и здравый смысл“.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшие, среди которых трое женщин и двое мужчин, получили различные травмы, включая черепно-мозговые, и осколочные ранения. Все они доставлены в больницу.
Кроме того, повреждены 30 частных жилых домов и 10 автомобилей. Пожарные тушат два очага возгорания, добавил Гладков, однако причину взрыва он не назвал.
В Курской области под обстрел попало приграничное село
Село Коровяковка Глушковского района, находящееся недалеко от границы, попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Жители села не пострадали. В результате обстрела повреждены пять домовладений, трактор, а также грузовой и легковой автомобили. По словам Старовойта, в селе было десять попаданий
В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали два приграничных села, пострадавших нет
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате падения и детонации дрона выбиты окна в частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. Также беспилотником атакован поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших при атаке беспилотников нет, уточнил Гладков.
В Днепропетровской области беспилотники атаковали объект критической инфраструктуры, пострадали два человека
В Павлоградском районе Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника повредили объект критической инфраструктуры и три частных дома, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Один из поврежденных домов загорелся. Пострадали два человека, мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего в ходе атаки силы ПВО сбили пять дронов, добавил Лысак.
В Харькове при атаке беспилотников пострадали четыре человека, включая ребенка
В Основянском районе Харькова после атаки беспилотников типа „Шахед“ загорелось двухэтажное офисное здание, сообщил мэр города Игорь Терехов. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок 2010 года рождения и 89-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Минобороны России отчиталось о четырех сбитых над Крымом ракетах ATACMS
В ночь на 4 мая над Крымом были сбиты четыре украинские ракеты ATACMS, заявило Минобороны России. Какие объекты были целью атаки — не уточняется. О повреждениях или пострадавших в сообщении не говорится.
Дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут атаковать цели в пределах 300 километров, были поставлены Украине вместе с первым траншем от США после одобрения конгрессом пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Reuters сообщал, что Белый дом отправил их тайно — и ВСУ уже применяли их для удара по военному аэродрому в Крыму и по расположению российских войск к востоку от Бердянска, пишет „Медуза“.