„Нельзя спокойно сходить в Сельвер, на каждом шагу напоминают, что вас ждет большая игра“. Превью к сотому матчу „Флора“ - „Левадия“

Уже завтра состоится сотое дерби „Флора“ - „Левадия“. Это также будет первая игра на натуральном газоне в этом сезоне и первый матч на стадионе „А. Ле Кок Арена“, который в настоящее время вмещает всего 14 336 зрителей. Рекорд посещаемости матча „Флора“ - „Левадия“ был установлен в июне прошлого года, когда в прекрасный солнечный день за дерби, ставшим домашним матчем для „Левадии“, наблюдало 3 510 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда на стадионе „Кадриорг“ за встречей этих же команд наблюдало 3 250 человек.