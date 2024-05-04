„Нельзя спокойно сходить в Сельвер, на каждом шагу напоминают, что вас ждет большая игра“. Превью к сотому матчу „Флора“ - „Левадия“
Давайте договоримся об одном. Хотя футбольные журналисты и придумали такие термины, как „железнодорожное дерби“ (в случае с „Флорой“ и „Нымме Калью“) или „дерби Ида-Вирумаа“ (когда в высшей лиге играли не только нарвский „Транс“, но и „Калев“ из Силламяэ), в эстонском футболе было только одно настоящее дерби с момента восстановления независимости страны, и это игра между „Флорой“ и „Левадией“.
Уже завтра состоится сотое дерби „Флора“ - „Левадия“. Это также будет первая игра на натуральном газоне в этом сезоне и первый матч на стадионе „А. Ле Кок Арена“, который в настоящее время вмещает всего 14 336 зрителей. Рекорд посещаемости матча „Флора“ - „Левадия“ был установлен в июне прошлого года, когда в прекрасный солнечный день за дерби, ставшим домашним матчем для „Левадии“, наблюдало 3 510 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда на стадионе „Кадриорг“ за встречей этих же команд наблюдало 3 250 человек.