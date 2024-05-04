Белорусов и россиян не берут в волонтеры на Олимпиаде

Решение объясняется ссылкой на „внутренний кодекс безопасности Франции“. Как пишет агентство, случаи отказов не были единичными, а заявки были отклонены в последнюю минуту из-за национальности волонтеров.

Напомним, 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил индивидуальных спортсменов из Беларуси и России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Атлеты обеих стран не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр, их результаты не будут отражаться в общем медальном зачете. В случае победы представителей этих стран в Париже будет поднят флаг, утвержденный МОК для таких случаев, в сопровождении специального гимна.