Белорусов и россиян не берут в волонтеры на Олимпиаде
Волонтерам с белорусским и российским гражданством, в том числе живущим во Франции, отказывают в возможности работать на Олимпийских играх в Париже, пишет „DW“.
Решение объясняется ссылкой на „внутренний кодекс безопасности Франции“. Как пишет агентство, случаи отказов не были единичными, а заявки были отклонены в последнюю минуту из-за национальности волонтеров.
Напомним, 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил индивидуальных спортсменов из Беларуси и России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Атлеты обеих стран не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр, их результаты не будут отражаться в общем медальном зачете. В случае победы представителей этих стран в Париже будет поднят флаг, утвержденный МОК для таких случаев, в сопровождении специального гимна.
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