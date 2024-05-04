На главном военном кладбище в РФ заканчиваются места

Минобороны РФ забрало в свое пользование 17 гектаров Пироговского лесопарка в городском округе Мытищи Московской области для расширения военного кладбища "Пантеон защитников Отечества", которое примыкает к лесопарку. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила "Новая газета Европа". Планы Минобороны расширить крупнейшее военное кладбище в РФ ранее подтвердила администрация городского округа Мытищи. В феврале в местной группе в социальной сети "Вконтакте" появился пост, в котором мытищинские активисты сообщили о постановлении главы округа Юлии Купецкой о переводе 17 гектаров территорий примыкающего к "пантеону" леса в пользование Минобороны, которое не появлялось в публичном доступе. Представители окружной администрации в комментариях пояснили, что это произошло по инициативе Минобороны РФ - ведомство якобы использует 10 гектаров для расширения "пантеона" и 7 гектаров - для создания муниципального кладбища.

При этом изымаемая территория окружена объектами Минобороны, ввиду чего доступ на нее - в том числе и на территорию будущего муниципального кладбища - в настоящее время запрещен, указали в администрации Мытищ. В то же время власти округа утверждают, что эта территория не была частью лесопарка.

Главный военный мемориал в РФ расширяют из-за большого числа погибших в Украине

Федеральное военное мемориальное кладбище, ставшее позже "Пантеоном защитников Отечества", было открыто в июне 2013 года, и с того момента по 1 июля на нем было произведено 353 захоронения. Большое количество новых могил на кладбище появилось после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - с 24 февраля 2022 года "только в секторе захоронений погибших на фронте в Украине прибавилось более 900 могил", пишет "Новая газета Европа". Похороны с воинскими почестями на кладбище проходят каждый день, заявили жители расположенной по соседству с мемориалом деревни.