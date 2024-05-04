Президент Литвы: рождаются единые европейские решения по ограничению сельхозпродукции из России

"Нам нужны единые европейские решения, и они уже рождаются, рождаются экономические решения по установлению очень высоких таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из Беларуси и России", - заявил журналистам в пятницу Г. Науседа. "Теперь вопрос перешел в Европейскую комиссию, которая обязана найти меры и предусмотреть спектр продуктов, к которым они будут применяться", - добавил он. Президент упомянул, что только в этом случае российская и белорусская продукция может быть должным образом ограничена в таких масштабах, иначе она попадет на литовский рынок через прилегающие территории.

"Санкции немного ужесточились. Правда, некоторые из них будут иметь весьма ограниченный эффект. Мы можем, конечно, запретить ввоз российской и белорусской продукции, сельхозпродукции. Но я прекрасно понимаю, находясь в Европейском совете, что если мы запретим в каких-то странах, то они смогут проникнуть на рынок Евросоюза через другие страны", - пояснил он.

Европейская комиссия (ЕК) предлагает повысить таможенные пошлины на импорт российского зерна. По словам председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен, цель состоит в том, чтобы предотвратить продажу украденного в Украине зерна в ЕС. Российское зерно не должно дестабилизировать рынок ЕС, а Россия не должна получать выгоду от экспорта этих товаров, отметила председатель. ЕС стремится, чтобы Россия была "вынуждена отказаться" от доходов, которые она использует для финансирования войны в Украине, с этой целью устанавливая "чрезмерные тарифы" на зерно и другие товары, импортируемые в блок стран.

