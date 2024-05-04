СМИ: Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум о прекращении огня

Израиль выдвинул террористической группировке ХАМАС ультиматум, потребовав в течение недели достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых исламистами. Об этом сообщила в пятницу, 3 мая, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников, знакомых с ходом обсуждения возможного прекращения огня. Послание было передано представителям ХАМАС 2 мая, пишет WSJ.

По данным издания, Израиль пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения начать объявленное ранее наступление на город Рафах в южной части сектора Газа. Этот населенный пункт Израиль называет одним из последних оплотов террористической группировки в секторе.

В первые выходные дни мая в Каире продолжатся переговоры о ранее выдвинутом Израилем предложении прекратить огонь в секторе Газа сроком на 40 дней - в ответ боевики ХАМАС должны освободить от 30 до 40 израильтян, остающихся у них в заложниках после атаки на Израиль 7 октября. Предполагается, что, как и в случае с краткосрочным прекращением огня в ноябре 2023 года, из израильских тюрем будут освобождены палестинские заключенные.

При этом, пишет WSJ, в кругах ХАМАС в целом готовы к "положительному" ответу по сделке, но ожидают окончательного решения от руководителя военного крыла группировки Яхьи Синвара. Он, предположительно, укрывается в подземных тоннелях под сектором Газа, и реакции на предложения Израиля от него не поступало.

В середине апреля американский телеканал CNN сообщал, что представители ХАМАС отвергли идею освобождения 40 израильских заложников, предложив освободить вдвое меньше людей за шестинедельный период прекращения огня. Представители Вашингтона также отмечали, что остающихся в живых заложников может быть намного меньше, чем предполагает общественность. В настоящее время во власти боевиков, по данным израильских властей, находятся свыше 130 человек, но их судьба неизвестна.