Киев объявит позицию по переговорам с РФ после саммита мира

Глобальный саммит мира, который пройдет в июне в Швейцарии, выработает общую переговорную позицию, которую планируют озвучить России, заявил в пятницу, 3 мая, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в ответ на просьбу DW прокомментировать недавнее интервью заместителя начальника Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадима Скибицкого.

"Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру", - ответил Никифоров корреспонденту DW.

Замглавы ГУР: Украина не сможет победить РФ лишь на поле боя

Генерал Вадим Скибицкий накануне в интервью The Economist заявил, что Украина не сможет победить Россию только на поле боя. По его словам, даже если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснят российские оккупационные войска к границам 1991 года, это не закончит войну. Заместитель Кирилла Буданова добавил, что такие войны могут закончиться только договоренностями, добавив, что содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, когда военный производственный потенциал РФ значительно сократится из-за нехватки материалов и инженеров.

По словам Скибицкого, в ближайшие месяцы Россия применит "трехуровневый план" дестабилизации Украины, включающий в себя масштабное наступление на позиции ВСУ и дезинформационную кампанию внутри страны. Согласно данным прогнозам, уже в мае армия РФ пойдет в наступление на востоке, после чего начнет наращивать свои силы в Харьковской и Сумской областях. Сдачу Часового Яра - опорной точки ВСУ в Донецкой области - генерал назвал "вопросом времени".