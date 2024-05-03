В Берлине сгорело здание оборонного концерна Diehl

На берлинском предприятии Diehl Metall Applications в пятницу, 3 мая, загорелось техническое помещение на втором этаже. Позже огонь охватил все здание в районе Лихтерфельде на юго-западе германской столицы, оно частично обрушилось.

Поскольку на предприятии хранились и обрабатывались химикаты, в районе пожара наблюдается "опасное скопление дыма", заявил представитель пожарной службы Берлина. По его словам, на месте работают 180 пожарных, они могут тушить огонь только снаружи при помощи пены, чтобы не допустить образования синильной кислоты.

На загоревшемся заводе не производилась военная продукция

Некоторые СМИ сообщили, что компания Diehl производит системы противовоздушной обороны IRIS-T. Однако подразделение компании Diehl Defence, занимающееся оборонной продукцией, находится на юге страны. Пожар же, по словам представителя концерна Михаэля Ница (Michael Nitz), вспыхнул в гальваническом цеху подразделения Diehl Metall, где в основном производятся детали для автомобильной промышленности. Хотя Diehl Group является крупным оборонным концерном, однако на заводе в Берлине не производилось никакой военной продукции, подчеркнул Ниц.

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