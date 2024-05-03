В Финляндии арестовали трех студентов из России по подозрению в нарушении санкций

Полиция требует поместить задержанных под арест по подозрению в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах.

Троицу задержали в Каяани во вторник. Тогда полиция сообщила об операции, которая прошла в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. Как сообщает полиция, задержанные являются студентами училища.

Следователь пока не разглашает деталей расследования касательно того, какие именно вещи подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Речь идет о товарах двойного назначения, то есть о номенклатурах, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Как правило, обычно речь идет об электронике, датчиках или лазерах.

Вывоз таких товаров за рубеж может быть расценен как нарушение санкционного законодательства.

Извлечение существенной материальной выгоды и причинение потенциального вреда экономике или боеготовности страны могут, в свою очередь, рассматриваться как отягчающие обстоятельства.

Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.

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