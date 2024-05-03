ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (800-й день) |Чехия „не поддерживает“ украинских мужчин, которые пытаются уклониться от призыва
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
При обстреле Харькова авиабомбами разрушены три дома, повреждены 12.
Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, погибла 82-летняя женщина. От взрывной волны пострадал 66-летний мужчина, а у 78-летнего мужчины выявили острую реакцию на стресс. Взрывной волной задело трамвай, который шел недалеко от места удара, в этом случае никто не пострадал.
Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники, тепловизоры и другие товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях, пишет „Страна.ua“.
Решение приняли для борьбы с последствиями игровой зависимости у солдат ВСУ. В официальном сообщении Национальный банк связал его с выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины „О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет“.
В Финляндии троих россиян заподозрили в вывозе товаров двойного назначения.
Как сообщает Yle, задержанные — студенты училища Кайнуу, это двое мужчин в возрасте 25 лет и 18-летняя девушка.
Подозреваемых задержали 30 апреля. Полиция сообщала об операции, которая проходила в помещения училища и городского общежития. Студентов потребовали отправить под арест, суд примет решение о мере пресечения 3 мая.
Александр Роднянский спродюсирует художественный фильм о российско-украинской войне.
Фильм, рабочее название которого „Оккупация“, снимет голливудская компания Anonymous Content.
Идея фильма, как рассказал сам продюсер в инстаграме, появилась после выхода в журнале The Atlantic статьи „Мы можем быть только врагами“, написанной экспертом по российской пропаганде Питером Померанцевым. Статья, опубликованная в первые месяцы полномасштабной войны, рассказывала об „одном из множества эпизодов российской оккупации украинских сел“ и „потрясала откровенной и в то время еще непривычной жестокостью оккупантов“, отмечает Роднянский.
На роль режиссера будущей картины продюсер пригласил уроженца Киева Мирослава Слабошпицкого. По информации Deadline, съемки картины стартуют осенью 2024 года в Польше.
Чехия „не поддерживает“ украинских мужчин, которые пытаются уклониться от призыва.
С таким заявлением выступил глава МИД страны Ян Липавский. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться „неподдержка“.
„Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга“, — сказал Липавский.
В Чехии сейчас находятся около 95 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее власти Польши и Литвы говорили о готовности помочь Киеву в возвращении военнообязанных на родину.
G7 больше не рассматривает возможность конфискации активов РФ.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников из стран G7.
„Хоть Украина и продолжает требовать полной конфискации российских активов, чиновники G7 в частном порядке говорят о том, что этот вопрос больше не рассматривают. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения средств от замороженных активов“, — пишет издание.
Как отмечает FT, в G7 опасаются обвинений в совершении „любого шага, который мог бы быть равнозначен нарушению международного права“.
По данным издания, сейчас в „семерке“ обсуждается гипотетический вариант вернуть активы России — в обмен на отказ Москвы от захваченных украинских территорий.
Великобритания начала с Украиной переговоры о „столетнем партнерстве“.
Старт консультациям дал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, который накануне был в Киеве, сообщила пресс-служба британского правительства.
„Это новое соглашение создаст прочные связи между нашими странами по всему спектру отношений в торговле, обеспечении безопасности и обороне, науке и технологиях, образовании, культуре и многом другом“, — говорится в заявлении.
Суд в Хабаровске приговорил активиста Ангела Николаева к 15 годам по делу о поджоге военкомата.
По версии следствия, осенью 2023 года Николаев поджег здание военного комиссариата Индустриального района, так как был противником мобилизации и российского вторжения в Украину.
В сообщении суда также говорится, что Николаев нанес на российские флаги, установленные на могилах участников войны в Украине, „изображение символов, визуально сходных с нацистской символикой и атрибутикой“. Помимо этого, как утверждает следствие, активист сорвал с нескольких автомобилей изображения в поддержку войны в Украине, а также „нанес изображения символа, визуально схожего с нацистской символикой“.
Сам активист признавал, что разрисовал флаги, но отрицал обвинения в надругательстве над захоронениями и поджоге военкомата, пишет „ОВД-Инфо“. При этом по данным „Зоны солидарности“ Николаев заявил, что не раскаивается и признал вину по всем вменяемым деяниям, но не согласился с их формальной квалификацией.
ФСБ объявила об убийстве агента украинской военной разведки в Ленинградской области.
Как утверждает ведомство, предполагаемый диверсант якобы планировал теракты на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти.
По версии ФСБ, убитый приехал в марте 2024 года из Литвы, где он перед этим изучал минно-взрывное и стрелковое дело. Его пытались поймать дважды — в первый раз ему удалось скрыться, но во второй раз, „во время изъятия очередного схрона в Гатчинском районе“, он оказал вооруженное сопротивление и был убит.
ФСБ утверждает, что в телефоне у предполагаемого диверсанта обнаружили переписку, из которой была получена информация „о планах украинской террористической организации „полностью искоренить все русское“ в странах Балтии и планировании этой организацией терактов в православных церквах и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма“.
Настя Ивлеева заявила, что съездила в Донецк и Мариуполь — и побывала на линии фронта.
Об этом телеведущая и блогер рассказала в интервью ютьюб-каналу „Лука Ебков“. По ее словам, это произошло на ее 33-летие — то есть, судя по дате ее рождения, в марте 2024 года.
Ивлеева заявила, что хотела посетить Донбасс, чтобы „познакомиться с регионами и людьми, которые в них живут“. По ее словам, она держала в тайне свою поездку на аннексированные украинские территории, потому что не хотела привлекать к ней внимание СМИ.
Ивлеева сказала, что посетила Мариуполь, и отметила, что разрушенный город сейчас „активно восстанавливается“. „Это уникальное зрелище — как из руин рождается новая жизнь“, — заявила она, отметив, что это вызывает „замирание сердца“.
Также Ивлеева утверждала, что 15 минут провела на линии соприкосновения на фронте. „Мы просто стояли, слушали войну, впечатление на всю жизнь“, — сказала она.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России.
Такое заявление Кэмерон сделал 2 мая во время визита в Киев.
„Украина имеет такое право. Россия бьет по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту“.
Говоря о британской военной помощи Украине, глава МИД отметил: „Мы будем давать три миллиарда фунтов каждый год столько, сколько будет необходимо. Мы просто уже выгребли все, что могли, в смысле техники и оружия“.
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автобус.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.
Автобус возит на работу сотрудников коммерческого предприятия, в момент атаки в нем находились два пассажира и водитель.
В результате атаки пострадал один человек, он самостоятельно обратился в больницу.
По материалам Meduza.