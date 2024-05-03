ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (800-й день) |Чехия „не поддерживает“ украинских мужчин, которые пытаются уклониться от призыва

Идея фильма, как рассказал сам продюсер в инстаграме, появилась после выхода в журнале The Atlantic статьи „Мы можем быть только врагами“, написанной экспертом по российской пропаганде Питером Померанцевым. Статья, опубликованная в первые месяцы полномасштабной войны, рассказывала об „одном из множества эпизодов российской оккупации украинских сел“ и „потрясала откровенной и в то время еще непривычной жестокостью оккупантов“, отмечает Роднянский.

Подозреваемых задержали 30 апреля. Полиция сообщала об операции, которая проходила в помещения училища и городского общежития. Студентов потребовали отправить под арест, суд примет решение о мере пресечения 3 мая.

Как сообщает Yle, задержанные — студенты училища Кайнуу, это двое мужчин в возрасте 25 лет и 18-летняя девушка.

Решение приняли для борьбы с последствиями игровой зависимости у солдат ВСУ. В официальном сообщении Национальный банк связал его с выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны Украины „О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет“.

Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники, тепловизоры и другие товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях, пишет „Страна.ua“.

Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, погибла 82-летняя женщина. От взрывной волны пострадал 66-летний мужчина, а у 78-летнего мужчины выявили острую реакцию на стресс. Взрывной волной задело трамвай, который шел недалеко от места удара, в этом случае никто не пострадал.

По версии следствия, осенью 2023 года Николаев поджег здание военного комиссариата Индустриального района, так как был противником мобилизации и российского вторжения в Украину.

„Это новое соглашение создаст прочные связи между нашими странами по всему спектру отношений в торговле, обеспечении безопасности и обороне, науке и технологиях, образовании, культуре и многом другом“, — говорится в заявлении.

По данным издания, сейчас в „семерке“ обсуждается гипотетический вариант вернуть активы России — в обмен на отказ Москвы от захваченных украинских территорий.

Как отмечает FT, в G7 опасаются обвинений в совершении „любого шага, который мог бы быть равнозначен нарушению международного права“.

„Хоть Украина и продолжает требовать полной конфискации российских активов, чиновники G7 в частном порядке говорят о том, что этот вопрос больше не рассматривают. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения средств от замороженных активов“, — пишет издание.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников из стран G7.

В Чехии сейчас находятся около 95 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 65 лет.

„Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывного долга“, — сказал Липавский.

С таким заявлением выступил глава МИД страны Ян Липавский. Он не уточнил, в чем именно будет заключаться „неподдержка“.

В сообщении суда также говорится, что Николаев нанес на российские флаги, установленные на могилах участников войны в Украине, „изображение символов, визуально сходных с нацистской символикой и атрибутикой“. Помимо этого, как утверждает следствие, активист сорвал с нескольких автомобилей изображения в поддержку войны в Украине, а также „нанес изображения символа, визуально схожего с нацистской символикой“.

Сам активист признавал, что разрисовал флаги, но отрицал обвинения в надругательстве над захоронениями и поджоге военкомата, пишет „ОВД-Инфо“. При этом по данным „Зоны солидарности“ Николаев заявил, что не раскаивается и признал вину по всем вменяемым деяниям, но не согласился с их формальной квалификацией.

ФСБ объявила об убийстве агента украинской военной разведки в Ленинградской области.

Как утверждает ведомство, предполагаемый диверсант якобы планировал теракты на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти.

По версии ФСБ, убитый приехал в марте 2024 года из Литвы, где он перед этим изучал минно-взрывное и стрелковое дело. Его пытались поймать дважды — в первый раз ему удалось скрыться, но во второй раз, „во время изъятия очередного схрона в Гатчинском районе“, он оказал вооруженное сопротивление и был убит.

ФСБ утверждает, что в телефоне у предполагаемого диверсанта обнаружили переписку, из которой была получена информация „о планах украинской террористической организации „полностью искоренить все русское“ в странах Балтии и планировании этой организацией терактов в православных церквах и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма“.

Настя Ивлеева заявила, что съездила в Донецк и Мариуполь — и побывала на линии фронта.

Об этом телеведущая и блогер рассказала в интервью ютьюб-каналу „Лука Ебков“. По ее словам, это произошло на ее 33-летие — то есть, судя по дате ее рождения, в марте 2024 года.