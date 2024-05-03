Financial Times: cтраны G7 отказались от идеи конфискации замороженных российских активов

Собеседники FT говорят, что вопрос конфискации „больше не обсуждается“, несмотря на то, что на этом варианте продолжает настаивать Украина. Отказ от конфискации, пишет FT, также лоббировали Индонезия и Саудовская Аравия, обеспокоенные будущим собственных резервов, хранящихся на Западе.

Вместо конфискации страны „Большой семерки“ изучают альтернативные способы получения прибыли от российских активов. В качестве одного из них фигурировала предложенная Бельгией идея выпуска облигаций под залог самих активов, но от нее в конечном итоге также отказались, поскольку этот план приведет к тем же проблемам, что и полная конфискация.

Белый дом предлагает выделить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредита или облигаций, обеспеченных будущими прибылями от замороженных активов. Но у Евросоюза, как пишет FT, другой план: использовать большую часть прибыли в первую очередь при совместных закупках оружия для Украины.

Однако собеседник FT из числа европейских чиновников предупреждает, что если война закончится в ближайшем будущем, такой план будет проблемным, поскольку долгосрочные обязательства должны быть подкреплены самими активами, а это может оказаться „сложным и дорогостоящим“.

По мнению еще одного источника FT, немецкого чиновника, если когда-нибудь состоятся мирные переговоры, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы и взамен согласится пойти на территориальные уступки. „Вы не сможете этого сделать, если уже заложили эти активы“, — предупреждает он.