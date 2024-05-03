Германия обвинила хакеров ГРУ в кибератаке на Социал-демократическую партию. В МИД ФРГ вызвали российского дипломата(4)
За хакерской атакой на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году стоит связанная с Россией хакерская группировка APT28 (известная как Fancy Bear). С таким заявлением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Meduza со ссылкой на Reuters.
"Теперь мы можем определенно сказать, что прошлогоднюю атаку совершила российская группа APT28, которая контролируется российской военной разведкой ГРУ“, — заявила Бербок.
По ее словам, это означает, что „российские государственные хакеры“ атаковали Германию в киберпространстве.
„Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий“, — добавила министр.
Из-за хакерской атаки в МИД Германии был вызван временный поверенный в делах посольства России, пишет Bild. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что хакерская атака показывает, что „российская угроза для безопасности и мира в Европе реальна и что она огромна“.
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