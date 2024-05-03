Германия обвинила хакеров ГРУ в кибератаке на Социал-демократическую партию. В МИД ФРГ вызвали российского дипломата

"Теперь мы можем определенно сказать, что прошлогоднюю атаку совершила российская группа APT28, которая контролируется российской военной разведкой ГРУ“, — заявила Бербок.

По ее словам, это означает, что „российские государственные хакеры“ атаковали Германию в киберпространстве.

„Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий“, — добавила министр.

Из-за хакерской атаки в МИД Германии был вызван временный поверенный в делах посольства России, пишет Bild. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что хакерская атака показывает, что „российская угроза для безопасности и мира в Европе реальна и что она огромна“.

Deutsche Welle напоминает, что о взломе сервера СДПГ социал-демократы сообщили в июне 2023 года. Сама атака произошла в январе 2023 года, было затронуто около 10 аккаунтов электронной почты руководства партии. В СДПГ не исключали, что произошла утечка данных из нескольких почтовых ящиков.

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