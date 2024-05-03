Российские военные заняли американскую базу в Нигере. Хунта требует от американцев вывести контингент

Ранее военная хунта, захватившая власть в Нигере в результате переворота в июле 2023 года, потребовала от США вывести из страны почти тысячу военнослужащих.

Прибывшие российские войска заняли отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, сообщил представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.

В прошлом году Нигер расторг военные соглашения с Францией и Евросоюзом, которые помогали властям страны в борьбе с мятежниками-исламистами; в марте этого года хунта разорвала и соглашение с США, по которому в стране на двух базах находились около тысячи американских военных.

„Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая“, — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

По информации телеканала CNN (который ссылается на свои источники в Пентагоне), российские военные находятся на американской военной авиабазе 101 уже несколько недель.

Отвечая на вопрос Reuters о прибытии российских войск на американскую авиабазу, министр обороны США Ллойд Остин ответил, что российские военнослужащие „находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским войскам или к нашей технике“.

Россия в последние годы наладила отношения с военными режимами трех стран северо-запада Африки, с которыми у нее совпали интересы: те, кроме прочего, хотели избавиться от французского влияния, Россия же хочет утвердиться в регионе, подавая себя как альтернативу бывшим колониальным хозяевам.

Вначале местные хунты сотрудничали с ЧВК «Вагнер», а после попытки мятежа вагнеровцев прошлым летом в России и уничтожения ЧВК контроль над этими связями перешел непосредственно к российскому Министерству обороны.

12 апреля в Нигер прибыл самолет с российскими военными инструкторами и системами ПВО.