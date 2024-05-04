ФОТО | Наконец-то весна! Смотрите, как обитатели Таллиннского зоопарка встречают солнечные дни

Любопытные кистеухие свинки зарываются мордочками в землю, восторженно похрюкивают и готовы к любым захватывающим приключениям.

Самка зеленой мартышки пирует на свежем воздухе, солнце греет ее спину. Семья красноголовых мангобеев исследует каждый уголок вольера, который зимой оставался пустым.

Карликовый бегемотик Пупа стучит копытцами по огороженной лужайке, и, как небольшая газонокосилка, равномерно скашивает растущую траву.

Ягнята закаспийского уриала, выращенные в альпинарии, смело отправляются исследовать мир, особенно когда за их спиной - мать и остальное стадо.

Восточные голубые бараны, напротив, прячут своих ягнят как можно быстрее и как можно дальше от любопытных глаз.

В прошлую пятницу детеныш бинтуронга, выросший в домике в тропическом лесу, получил первую инъекцию вакцины и чип. Малыш, издавший громкий крик протеста действий ветеринаров, быстро успокоился на руках человека. Двухмесячный бинтуронг весит чуть меньше двух килограммов и очень активен.

Научно-исследовательский центр по сохранению видов зоопарка и Немецкий центр разведения норок EuroNerz обменялись самками норок: во вторник к нам прибыли две новые особи, а в среду на том же транспорте двое наших животных были отправлены в Германию.

На прошлой неделе на Сааремаа были доставлены первые три беременные норки, на следующей неделе за ними последуют еще две. Норки рождают детенышей в больших вольерах на острове, откуда позже могут уйти вместе с выводком в дикую природу.

В летний сезон зоопарк открыт с 9:00 до 20:00, кассы и входы с 9:00 до 18:00.

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