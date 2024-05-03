В Ласнамяэ завершена весенняя уборка. Если есть замечания, звоните диспетчеру!

Жителей района просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по бесплатному номеру 600 79 78, если они замечают недостатки в уборке или желают дополнительно обратить внимание на какие-либо места.

Диспетчер принимает замечания по состоянию дорог и тротуаров, общей уборке, сбору листьев и уходу за деревьями и кустарниками.

Услуга диспетчера — это эффективный и быстрый способ для жителей донести свои замечания. В случае если замечание не относится к полномочиям районной управы, информация направляется в соответствующую инстанцию. Если речь идет о проблеме обслуживания территории районной управы, она будет передана сотрудникам партнера, которые займутся решением проблемы.

Услуга диспетчера начала действовать в августе 2022 года. Работу услуги обеспечивает партнер районной управы Keskkonnahooldus Eesti OÜ.

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