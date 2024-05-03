Был ли доктор Джеймс Роджерс приговорён к казни за Массачусетский эксперимент?
Проверяем популярную историю про психолога Джеймса Роджерса, чью методику запретили, а его самого приговорили к смертной казни.
В мае 2013 года в Рунете начала ходить история про американского психолога доктора Джеймса Роджерса и его Массачусетский эксперимент. Начиналась она так: «На фотографии запечатлен доктор Джеймс Роджерс. В 1965 году он был приговорен к казни на электрическом стуле за так называемый "массачусетский эксперимент", однако за два дня до казни будучи в камере он покончил с собой, отравившись цианидом калия, ампулу которого принес ему кто-то из его пациентов».
Далее в тексте приводились подробности методики доктора Роджерса. Якобы он усиливал паранойю пациентов настолько, что новый её виток исправлял предыдущий. «Иными словами, если человек считал, что везде вокруг него ползают жуки, доктор Роджерс говорил ему, что так оно и есть. Весь мир покрыт жуками. Некоторые особо чувствительные люди их видят, остальные же настолько привыкли к этому, что просто не замечают их. Государство все знает, но держит это в тайне дабы не допускать паники. Человек уходил совершенно уверенный, что с ним все в порядке, смирялся и старался не замечать жуков. Через какое-то время он чаще всего переставал их видеть».
Но американские коллеги не оценили новаторского подхода. Эксперимент якобы сочли бесчеловечным, доктора Роджерса — шарлатаном. И приговорили беднягу к высшей мере. Он отказался от последнего слова, передал судье письмо, после чего покончил с собой. Историю завершал трогательный абзац из упомянутого письма: «Живя в гармонии со своей верой — вы совершенно здоровы, но стоит вам начать защищать свою точку зрения — как вера в Бога заставит вас убивать, вера в НЛО — бояться похищения, вера в чашку кофе по утру — станет центром вашего мироздания и разрушит вашу жизнь. Физик начнет приводить вам аргументы того, что небо не синего цвета, а биолог докажет, что трава не зеленая. В конце концов вы останетесь один на один с пустым, холодным и совершенно не известным вам миром, которым наш мир скорее всего и является. Так что не важно какими призраками вы населяете ваш мир. Пока вы в них верите — они существуют, пока вы с ними не сражаетесь — они не опасны» (во всех цитатах орфография оригинала сохранена).
Элементарная проверка тут же показывает, что вся история выдумана от начала до конца. Не было ни такого доктора, ни такого эксперимента. Кроме того, в англоязычном интернете следов этой истории тоже нет. А на фотографии изображён журналист и писатель Хантер Томпсон. Первые опровержения в Сети датируются тем же 2013 годом. Однако они не помешали рассказу оказаться вирусным, набрать десятки тысяч репостов и стать одним из самым популярных фейков в истории Рунета. Его можно встретить даже в одной книге настоящего доктора юридических наук.
Интересно, что десятки, если не сотни пользователей соцсетей и блогов публиковали рассказ без ссылок на первоисточник, от своего имени, фактически воруя чужой текст. И раз за разом получали горячий отклик аудитории и вызывали новую волну репостов. А автора найти было несложно. Оригинальный текст появился 21 мая 2013 года в фейсбуке москвича Александра Шамарина. Вот как сам автор неделю спустя объяснил его создание:
Ещё один интересный момент связан с этим текстом. Дело в том, что, когда я попытался найти тот самый стартовый пост в фейсбуке Шамарина, меня ждала неудача — его там не оказалось. В результате я решил связаться с автором и напрямую задать ему вопрос. Выяснилось, что Александр и сам не знал, что оригинального поста больше нет. Он предложил вполне правдоподобное объяснение этому. Вероятно, на пост поступило много жалоб, и администрация Facebook его удалила. А многочисленные клоны живут до сих пор, потому что на них, видимо, жалоб не было или было недостаточно.
Итог: Фейк