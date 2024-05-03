„Я чувствую себя настоящим отребьем“. Девушка заявила в полицию о сексуальных домогательствах со стороны евродепутата Яака Мадисона

„Agression sexuelles“ (в переводе - „сексуальное нападение“): именно такие слова приведены в заявлении о правонарушении, поданном в бельгийскую полицию 2 апреля 25-летней жительницей Эстонии. Она переехала в Брюссель в начале весны, работает практиканткой в Европейской комиссии и является членом партии „Правые“. Ввиду деликатного характера дела мы не разглашаем ее имя.