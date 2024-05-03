03.05.2024, 15:15
„Я чувствую себя настоящим отребьем“. Девушка заявила в полицию о сексуальных домогательствах со стороны евродепутата Яака Мадисона(8)
В бельгийскую полицию поступило заявление от женщины, которую одним мартовским вечером запугал и оскорбил евродепутат Яак Мадисон, член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). В произошедшем разбирался Eesti Ekspress.
„Agression sexuelles“ (в переводе - „сексуальное нападение“): именно такие слова приведены в заявлении о правонарушении, поданном в бельгийскую полицию 2 апреля 25-летней жительницей Эстонии. Она переехала в Брюссель в начале весны, работает практиканткой в Европейской комиссии и является членом партии „Правые“. Ввиду деликатного характера дела мы не разглашаем ее имя.
Она знакома с Яаком Мадисоном, имя которого в заявлении указано в графе „лицо, причинившее ущерб“.