Погранохрана: „В дневное время работает больше людей, чтобы мы могли более основательно проверять тех, кто пересекает границу“(2)
RusDelfi продолжает следить за ситуацией на погранпункте в Нарве. С 1 мая изменился график работы, теперь пересечь границу можно только с 7:00 до 23:00. Изменится ли работа погранпункта с учетом утренних очередей, есть ли сокращения сотрудников, были ли инциденты за это время, откуда появились туи у ворот?
2 мая утром, перед началом работы погранпункта, у входа в него образовалась очередь более 100 человек. Люди довольно быстро прошли. 3 мая утром также выстроилась очередь. Но уже в 7:12 почти никого не осталось на улице.
„Люди хорошо осведомлены об изменениях, никаких сюрпризов или инцидентов на границе после изменения графика работы зафиксировано не было“, - ответил на вопрос RusDelfi руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.
Он рассказал, что несмотря на то, что погранпункт в Нарве по ночам закрыт для пересечения, сотрудники Департамента полиции и погранохраны присутствуют на месте, граница охраняется круглосуточно. „Некоторые изменения в организации рабочего процесса все же были сделаны: в дневное время работает больше людей, чтобы мы могли более основательно проверять тех, кто пересекает границу, - добавил Марек Лийва. Таким образом, из-за смены графика работы сотрудников, пояснили в Департаменте погранохраны, не сокращали и не переводили на другие места службы.
По его словам, количество желающих пересечь границу сильно зависит от дня недели, каникул, праздников и так далее. Учитывая это, можно было ожидать ажиотаж в первых числах мая, однако погранпункт готов к этому. „Департамент полиции и погранохраны призывает без особой надобности не совершать поездки в Россию в нынешних обстоятельствах“, - напомнил руководитель Нарвского погранпункта.
Утром 3 мая у ворот, через которые раньше заезжал и выезжал транспорт на мост Дружбы, отдел коммунального хозяйства и строительства горуправы Нарвы по просьбе Департамента полиции и погранохраны установил туи в бетонных вазонах для того, чтобы люди понимали: парковаться у ворот и создавать проблемы в движении на Петровской площади нельзя. Теперь останавливаться у ворот автомобилям будет неудобно.
На данный момент не изменилось время работы пунктов обмены валют. Один из них, на улице Мальми, 6, работает, как и раньше, с 9:00 до 18:00. А на Мальми, 4 один из обменников точно продолжит работу круглосуточно, а второй - решит в течение недели, а пока тоже продолжит круглосуточную деятельность.