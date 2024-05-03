ФСБ заявила об убийстве „украинского диверсанта“, якобы проходившего обучение в Литве и планировавшего теракт в одном из кинотеатров Риги

По данным ФСБ, подозреваемого (его имя не называется) вначале пытались задержать в Подмосковье, когда он забирал из тайника „средства поражения“, но тогда он „оказал вооруженное сопротивление и скрылся“. Позже его обнаружили в Ленинградской области, когда он, как говорится в заявлении спецслужбы, изымал „очередной схрон со средствами поражения“, планируя совершить теракт на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании подозреваемый вновь оказал вооруженное сопротивление и был застрелен, сообщает ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что подозреваемый „обучался минно-взрывному и стрелковому делу“ в городе Пабраде в Литве. В его переписке якобы нашли информацию о том, что „украинские террористы“ планировали теракты „в православных церквях и местах пребывания русскоязычных в Прибалтике“. В том числе, в планах был поджог кинотеатра в Риге во время кинопоказа, утверждает спецслужба По данным ФСБ, целью терактов было желание „полностью искоренить все русское“ в балтийских странах. Из Литвы, как утверждается, подозреваемый приехал в марте 2024 года.

В видео ФСБ, опубликованном РИА Новости, показаны несколько фотографий подозреваемого. На одном из фото он стоит на фоне таблички с названием населенного пункта в районе Клайпеды в Литве. В следующих кадрах видео слышна стрельба, затем показывается осмотр машины. Также в видео демонстрируют фрагмент переписки, в которой обсуждается некая диверсия с подрывом. Собеседник абонента в ответ на вопрос „это там или здесь“ пишет: „Вообще нужно в рашке. Вот думаем, как это организовывать“.

В машине подозреваемого, как утверждается, нашли пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон, а в арендованной московской квартире — карту литовского отделения шведского SwedBank.

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