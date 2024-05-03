03.05.2024, 11:42
ВИДЕО | Зидан и Бекхэм называют вещи, которые хотели бы позаимствовать друг у друга
ФОТО: Erakogu
Зидан и Бекхэм выступали вместе за мадридский „Реал“ с 2003 по 2006 годы. Их совместное участие в съемках рекламы Adidas - настоящий шедевр, ведь бывшим партнерам предложили по очереди называть вещи, которые они хотели бы взять друг у друга.
Заканчивается ролик пронзительными словами Дэвида: „Медаль чемпионата мира“. Бекхэм провел за сборную Англии 115 матчей и забил 17 голов, но не выиграл ни одного трофея. На клубном уровне англичанин является многократным чемпионом Испании, Англии, США и Франции.
Источник - Sports.ru
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