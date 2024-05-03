ВИДЕО | Зидан и Бекхэм называют вещи, которые хотели бы позаимствовать друг у друга

Зидан и Бекхэм выступали вместе за мадридский „Реал“ с 2003 по 2006 годы. Их совместное участие в съемках рекламы Adidas - настоящий шедевр, ведь бывшим партнерам предложили по очереди называть вещи, которые они хотели бы взять друг у друга.